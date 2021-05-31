شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» داخل وحدة تطعيم «مصر للطيران» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بين التاسعة صباحًا، حتى التاسعة مساءً، تتحوّل مستشفى مصر للطيران بمصر الجديدة إلى خليّة تطعيم مصغّرة لموظفي الطيران المدني والشركة القابضة مصر للطيران والشركات التابعة لها وخطوط الطيران، تمهيدًا لاستعادة الشعور بالأمان لموظفي الطيران المدني عمومًا، والعاملين في الخطوط الأمامية على وجه الخصوص، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.

العام الماضي، أصيب المضيف الجوي، يوسف وجدي، بشركة مصر للطيران بكورونا، وعانى من أعراض عنيفة، جعلته متحمسًا لتلقي اللقاح فور الإعلان عن جاهزيته ووصول دفعات اللقاحات إلى مصر.

«بالعكس لم أكن متشككًا إزاء تلقي اللقاح، بل كنت متأكدًا أن أية آثار جانبية ستكون أهون كثيرًا من الإصابة الفعلية»، يقول «وجدي»، مشيرًا إلى أن تلقي اللقاح في مركز التطعيم الخاص بمصر للطيران يتطلب التسجيل في البداية عبر موقع وزارة الصحة الذي يستخدمه جميع المواطنين ثم التنسيق من خلال الشركة.

5 أعوام قضاها يوسف في مهنة الضيافة، التي التحق بها منذ عام 2016، كان العام الأخير هو أغربهم وفقًا له، لينقلب شكل ممارسته لمهنته وواجباته تجاه المسافرين رأسًا على عقب، يوضح وجدي قائلاً: «الزي الوقائي أصبح أمرًا إجباريًا، أرتدي أوفر-اول على ملابس الضيافة، مع القناعة والقفازات الطبية، كما أوفر للمسافرين أدوات الوقاية بشكل إلزامي».

وأضاف «غسيل الأيدي كل 5 دقايق، الوجبات الساخنة وأي شيء غير مغلف أصبح ممنوعًا، حتى إعارتي قلم لأحد المسافرين لم يعد متاحًا»، مؤكدًا أن تلقيه اللقاح خطوة نحو رجوع الاعتيادية لممارسة مهنة المضيف الجوي، ففي حين يتعامل مع 100 شخص يوميًا من جنسيات متعددة، يشكل تلقيه اللقاح أولوية كحماية له وللمسافرين الذين يتعاملون معه.

أما ميادة جمعة، مضيفة جوية أيضًا، أوضحت حماسها لتلقي اللقاح للمصري اليوم، خصوصًا كونها من الصفوف الأمامية لقطاع الطيران، وأشارت إلى أن تدشين الوحدة جعل الخطوات غاية في البساطة ولم يستغرق الأمر أكثر من أسبوع وفقًا لها.

وتقول «هناك منصة تابعة للشركة تقوم بيتحويلنا مباشرة على موقع وزارة الصحة، وترسل الكود، ثم يتم تنسيق الحضور من قبل الشركة»، فيما تؤكد أنها كانت حريصة على تلقي اللقاح أملاً في عودة مهنة الضيافة لما كانت عليه في السابق.

وتضيف «كورونا أثرت على مجال الطيران أكثر شيء وأصابته بالكساد، قبل فترة ليست بالطويلة بدأت الأمور تعود لما كانت عليه ولكن ليس تمامًا مع بدء تلقي سكان العالم اللقاح».

من ناحية أخرى، بادرت ميادة لتلقي اللقاح أيضًا نظرًا لأن بعض الدول تطلب بشكل إلزامي من طاقم الطيارين والضيافة من أي جنسية، وتتوقع أن يكون ذلك أكثر شيوعًا في المستقبل القريب.

بدورها، توضح د. نهى نادر، مدير وحدة التطعيم، ومساعد مدير مستشفى القصر العيني، أن الوحد دشنت في الثامن عشر من مايو الجاري، وأنها تقدم خدمتها لنحو 200 من متلقي اللقاحات يوميًا، ليصل عدد الذين أسهمت الوحدة في تطعيمهم من التابعين للطيران المدنى لـ 1520 حالة حتى آخر أيام التطعيم.

ووفقًا لـ «نادر»، فإن الوحدة تخدم كافة العاملين بوزارة الطيران المدني والشركات التابعة لها، والشركة القابضة مصر للطيران، وقد دنشت بالأساس للتيسير على العاملين في الوزارة، لاسيما وأن منهم من يتعاملون بشكل مباشر مع الجمهور من جنسيات متعددة.

وعن خطوات الحصول على اللقاح من وحدة مصير للطيران، تقول «لابد من التسجيل على موقع وزارة الصحة أولاً لأننا نعمل ضمن المنظومة، وما إن يحصل طالب اللقاح على رقم تأكيد الطلب المكون من 20 رقم، بوسعه التواصل مع قسم العلاقات العامة الخاص بشركة والذي يتواصل معنا لتحديد موعد.

وتضيف «كل شركة تقوم بالتنسيق داخليًا، ولها أيام محددة حتى تستطيع الوحدة تغطية جميع الشركات، منعًا للتكدس»، كما تشير أن وزارة الصحة تعمل على توفير اللقاحات للوحدة، فالوحدة ضمن منظومة الصحة، وتوفر اللقاحات كما توفر لباقي الوحدات.

وتؤكد «نادر» أن الطيارين والمضيفين وكل الموظفين الذين يعملون في سلك الطيران هم الأكثر إقبالاً لأنهم «الأكثر احتياجًا»، ومن ناحية أخرى، يقبل على تلقي اللقاح أيضًا المنتمين لمصطلح «الخطوط الأمامية» وهم الذين يتعاملون مع الجمهور بشكل مباشر، غير أنها تشجع الجميع لتلقي اللقاح.

وتشير «نادر» إلى أن خط سير التواجد بالوحدة يشتمل التسجيل، ثم الجلوس مع الأطباء للنقاش بشأن اللقاح: المخاوف والموانع والإطلاع على أن اللقاح اختياري وطارئ، فيما يعرف بالموافقة المستنيرة، ثم لاحقًا، تلقي اللقاح.

تطعيم العاملين في شركة مصر للطيران بلقاح فيروس كورونا في مستشفى مصر للطيران بالقاهرة