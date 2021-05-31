شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الشرقية» تُنهي استعداداتها لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال إمتحانات الشهادة الإعدادية، والمقرر لها غدا الثلاثاء، مؤكدا أن جميع اللجان الامتحانية جاهزة لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية لأداء الامتحان، وذلك بعد إجراء أعمال التطهير والتعقيم بها، وتوفير الجو الملائم للطلاب لاداء الامتحان من تهوية وإضاءة جيدة، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية لتوفير طبيب أو زائرة صحية في كل مدرسة بها لجان امتحانية لمواجهة حالات الطوارئ.



وأوضح وكيل أول الوزارة في تصريحات صحفية، الإثنين، أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون إمتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام يبلغ 118118 ألف طالب وطالبة، مقسمين إلى 115 ألف و77 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة، و2965 ألف طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية، و66 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية للصم، و10 طلاب بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين، وذلك أمام 731 لجنة على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.



ومن جانبه، اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، من وكيل أول وزاره التربية والتعليم، على إستعدادات المديرية لإستقبال إمتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 / 2021، والتي من المقرر أن تنطلق الثلاثاء الموافق 1 يونيه 2021، وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 7 يونيه 2021، مؤكداً على ضرورة توفير جو من الهدوء والإنضباط وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لحسن سير وانتظام الامتحانات.



أكد المحافظ على ضرورة التنسيق بين مديريات التربية والتعليم، والأمن، والصحة، والتموين، والمستشار العسكري، ورؤساء المراكز والمدن، كلُ فيما يخصه لتأمين اللجان وتوفير الجو الملائم للطلاب لاداء الامتحان ،مع ضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي، وكذلك الاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة ،مشددا ضرورة التطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل المدارس واللجان الامتحانية، حفاظا على صحة وسلامة الجميع.