شكرا لقرائتكم خبر عن القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتفقد كليتي التمريض والتربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بعمل رئيس جامعة بنها، استعداد كليتي التمريض والتربية للاعتماد المؤسسي والبرامجي، رافقته خلالها الدكتورة هويدا صادق عميدة كلية التمريض، والدكتورة إيمان عبدالحق عميدة كلية التربية.

وقال بيان صحفي إن الزيارة تأتي في إطار متابعة الزيارات الميدانية للاعتماد المؤسسي لكلية التمريض، والاعتماد البرامجي لبعض برامج كلية التربية.

ووجه «الجيزاوي» بتوفير كافة الموارد والإمكانيات اللازمة لتطوير عناصر العملية التعليمية والبحثية بكلتي التمريض والتربية ومساعدتهم من خلال مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة في إعداد تقارير السيرة الذاتية لتمكينها من استقبال الزيارات الميدانية الخاصة بالتقييم الخارجي.

وأشار القائم بعمل رئيس الجامعة إلى أن كلية التمريض هي تاني كلية بالجامعة تحصل على الاعتماد الأكاديمي وتسعي الكلية إلى تجديد اعتمادها، بالإضافة إلى كلية التربية والتي تسعى لاعتماد 4 برامج وهى إعداد برنامج معلم اللغة العربية، ومعلم اللغة الإنجليزية، ومعلم التاريخ، ومعلم الفلسفة والاجتماع.