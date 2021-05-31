شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 125 حالة إشغالات وتعديات في حملة أمنية مكبرة بسوق السيل بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت محافظة أسوان حملة أمنية مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام بمنطقة سوق السيل الجديدة شملت إزالة ١٢٠ حالة إشغال للباعة الجائلين، وإزالة ٥ حالات تعدي من محلات على الأرصفة والطريق العام.

وقال العميد عادل شرشر، رئيس مركز ومدينة أسوان، إن نجاح الحملة في رفع الإشغالات والتعديات جاء نتيجة التنسيق والتعاون البناء بين محافظ أسوان واللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان حيث تم تأمين جهود الوحدة المحلية بتشكيلات قوات الأمن المركزي َشرطة المرافق بأشراف من اللواء ياسر نويه، نائب مدير أمن أسوان، بالأضافة إلى نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء والعاملين بالمحليات مدعومين بالمعدات والسيارات الثقيلة.

واشار إلى أنه سيتم نقل الباعة الجائلين المسجلين لدي الوحدة المحلية لتسكينهم في ٩٧ بيكة ومحل بالسويقات الجديدة بالسيل، علاوة على تخصيص موقع أخر لسوق الأسماك، وهو الذي سيتوازي مع تنفيذ حملات مماثلة لتفريغ باقي الأسواق بالمدينة من ظاهرة الأشغالات تدريجياً وخاصة في ظل توافر البيكات والمحلات بالسويقات في منطقة فاطمة الزهراء بطريق السماد، وأيضاً بمنطقة الجيش.