شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع ١٢ ألف كارت فلاح علي مزارعي كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بضرورة الانتهاء من توزيع كارت الفلاح الذكي على المزارعين، بإشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، وبضرورة التنسيق التام مع مسؤول البنك الزراعي في كل قرية بالمحافظة لمعرفة أسماء المزارعين، والتعرف على الكشوف الواردة لفروع البنك عن طريق التواصل المستمر من قبل مديري الجمعيات لمعرفة الأسماء التي يتم توزيع كروت الفلاحين لهم بالفرع.

وأضاف اللواء جمال نورالدين: كارت الفلاح يهدف إلى ترشيد الدعم وتوصيله إلى مستحقيه، وضمان سهولة صرف الأسمدة، وتحديد الإنتاج وحصر الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية، وتحديد الحيازة الزراعية إلكترونيًا، وتحديد المساحات المزروعة لكل محصول، وتحديد التعديات على الأراضي الزراعية، عقب ربط الحيازة الإلكترونية ببطاقة الرقم القومي، مؤكداً أنه تم توزيع 12 ألف كارت على المزارعين، موجها البنك الزراعي ومديرية الزراعة للعمل على توزيع 100 ألف كارت خلال الشهر المقبل.

كارت فلاح