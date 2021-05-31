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يتجه للصعود .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الاثنين 31 مايو 2021

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غادة عبد الحافظ 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سعر الذهب في مصر في بداية التعاملات، صباح اليوم الاثنين، 31 مايو 2021، ارتفاعا طفيفا متأثرا بارتفاع الاسعار عالميا بعد عودة التداول عليه فى البورصات العالمية فى أول يوم عمل بعد الإجازة الاسبوعية .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراط، في الصاغة بدون المصنعية، صباح الاثنين، 952.5 جنيه، والعيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 817 جنيه، والعيار 18 قيراطًا، 701 جنيه، والجنيه الذهب 6535 جنيها، وسعر الأونصة 29101 جنيه .

بينما اتجه سعر الذهب عالميا للصعود فى بداية التداول بالبورصات والأسواق العالمية بعد عودتها من الإجازة الأسبوعية، وذلك نتيجة ارتفاع الطلب عليه ولكنه فشل فى اختراق حاجز 1911 دولار للأونصة .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح الاثنين،841.33 جنيه، وكان مساء الأحد 838.82 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»1,904.97 $، وكانت مساء الأحد، 1،904.30 $ للأونصة.

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب مساء اليوم الأحد 30 مايو 2021 بمحال الصاغة في مصر:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 952.5 إلى 954
عيار 22 853 إلى 855
عيار 21 816 إلى 818
عيار 18 670 إلى 701
عيار 14 543 إلى 545
عيار 12 465 إلى 467
الاونصة 29100 إلى 29104
الجنيه الذهب 6537 إلى 6541
الكيلو

952500 إلى 954000

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا صباح اليوم الاثنين 31 مايو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 961.52 جنيه 61.25 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 881.39 جنيه 56.14 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 841.33 جنيه 53.59 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 721.14 جنيه 45.93 $
5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 560.89 جنيه 35.73 $
6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 480.76 جنيه 30.62 $
7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 400.63 جنيه 25.52 $
8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 6,730.62 جنيه 428.72 $
9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 29,906.55 جنيه 1,904.97 $
10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 96,151.78 جنيه 6,124.63 $
11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 961,517.76 جنيه 61,246.29 $

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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