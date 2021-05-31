شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى: المرأة المصرية والإماراتية تتمتعان بوجود قيادة سياسية مؤمنة بدورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتور حمد سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، لبحث سبل التعاون المشترك بين مصر والإمارات في مجال دعم وتمكين المرأة، وذلك بحضور السفير محمود عفيفي نائب مساعد وزير الخارجية للمسائل الاجتماعية الدولية، ومريم الكعبي نائب السفير وصالح جمعة السعدى رئيس قسم الشؤون الإعلامية والدبلوماسية العام.

ورحبت الدكتورة مايا مرسى بالدكتور حمد سعيد الشامسي في أول زيارة له للمجلس بعد توليه المنصب الجديد، معربة عن عميق سعادتها وفخرها بالتعاون القائم بين مصر ودولة الإمارات العربية في كافة المجالات، مشيرة إلى أن المرأة المصرية والإماراتية تتمتعان بوجود قيادة سياسية مؤمنة بأهمية دورها وداعمة لإمكانياتها وقدراتها، وحريصة على إعطائها الفرصة للإسهام بفاعلية في تعزيز مسيرة التنمية السياسية التي تشهدها الدول.

وأكدت رئيس المجلس القومي للمرأة، أن دولة الإمارات خطت خطوات متميزة خلال الفترة الماضية نحو تمكين المرأة وإعطائها المزيد من المكتسبات التى تدعم مشاركتها في الحياة العامة، مشيدة بالدور المتميز الذي تقوم به الشيخ فاطمة بنت مبارك (ام الامارات) في مجال تمكين المرأة والنهوض بها على كافة الأصعدة، معربة عن عميق امتنانها وتقديرها لهذا الدور البالغ الأهمية .

كما أعربت عن تطلعها لمزيد من التعاون بين الجانبين في مجال تمكين المرأة، وخالص أمنياتها بالتوفيق والنجاح للمرأة في مصر والامارات.

وقال الشامسي، إن العلاقات "المصرية - الإماراتية"، علاقات عميقة الجذور تستند على الوعي والفهم في كل القضايا المشتركة، مؤكدًا أن دولة الإمارات قطعت شوطًا كبيرًا في مجال دعم وتمكين المرأة بتفعيل قرارات عكست مدى التقدير لدورها والحرص على منحها الفرصة كاملة للمشاركة في مسيرة البناء والتطوير والتحديث ضمن مختلف المجالات، ومثلت المرأة الإماراتية الدولة خير تمثيل.

من جانبها، قالت مريم الكعبي نائب السفير، إن المرأة الإماراتية اليوم تشغل نصف مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، ونحو 49٪ من التكافئ السياسي 27 ٪ من التمثيل الوزاري بالدولة، مشيرة إلى أنه يوجد بالإمارات نماذج ملهمة كثيرة أثبتت فيها المرأة جدارتها.

وأوضحت، أن النجاحات التي حققتها المرأة في الإمارات تجعلنا حريصون على مشاركة خبراتنا وتجاربنا الناجحة في دعم المرأة مع مصر، ممثلة في المجلس القومى للمرأة، والتي لها الدور الرائد في مجال تمكين المرأة.

كما طرح خلال اللقاء رئيس قسم الشؤون الإعلامية والدبلوماسية العامة صالح جمعة السعدى، عقد ندوات وورش عمل مع المجلس القومى للمرأة في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.