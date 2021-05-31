شكرا لقرائتكم خبر عن عقد بين جامعة القاهرة وجهاز 6 أكتوبر لتوصيل المياه لمشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت جامعة القاهرة مع جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عقد توصيل خطوط المياه لمشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بمدينة 6 أكتوبر، فى إطار حرص إدارة الجامعة على الانتهاء من تنفيذ وتوصيل جميع المرافق بالمشروع بشكل متكامل ومستوفٍ لجميع الشروط والمتطلبات، والانتهاء منها على الوجه الأكمل.



ووجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمتابعة موقف تنفيذ المرافق وتوصيل الكهرباء والغاز الطبيعى والمياه وشبكات الصرف الصحى بجودة عالية، واعتماد المخططات بالمواصفات والاشتراطات الفنية والمعايير التصميمية، ومضاعفة العمل واستكمال أعمال التشطيبات على أعلى مستوى، بما يسهم فى توفير السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية تليق بأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، مشددًا على بذل أقصى الجهود من أجل الانتهاء من التعاقدات المتبقية على باقى الخدمات بأقل الأسعار وأعلى المواصفات الفنية، والتنسيق بين كافة الجهات المختصة لإزالة أى عقبات واتخاذ إجراءات سريعة فى حل أية مشاكل فنية لسرعة الإنجاز.

وأكد الدكتور الخشت، فى بيان على اهتمام إدارة الجامعة بمشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وتسليم باقى مراحل المشروع للحاجزين قريبًا، مشيرًا إلى أن المشروع شهد طفرة كبيرة ومعدلات أداء وإنجاز سريعة وكبيرة خلال الـ4 سنوات الأخيرة رغم الصعوبات التى واجهته، وقارب على الانتهاء من جميع مراحله ليضم نحو 5000 وحدة سكنية، وهو ما يعكس ضخامة المشروع الذى يعتبر مدينة سكنية متكاملة وليس مجرد كمبوند.

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، استجاب سريعا للمطالب العادلة من بعض الأعضاء، ووجه بعمل ملحق للعقد يشتمل على امتيازات إضافية لأعضاء المشروع، مؤكدًا على ضرورة مراجعة كل الملاحظات التى أبديت من قبل السكان ودراستها، وتصنيفها وإعادة صياغتها ضمن الأطر القانونية لتحقيق مصلحة جميع الأطراف فى إطار المصلحة العامة، وبناء عليه يتم فى ضوء ذلك عمل ملحق للعقد يشتمل على بنود تأخذ الملاحظات العادلة فى الحسبان، فى ضوء القواعد المعمول بها المقررة من الجهات المعنية.

يذكر أن مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدينة 6 أكتوبر، يُعد واحدًا من المشروعات الضخمة التى تديرها جامعة القاهرة، وتم بناء جميع العمارات التى بلغت 425 عمارة خلال الـ4 سنوات الماضية، بنسبة إنجاز عالية تتراوح من 80% إلى 100% فى جميع البنود الخاصة بالوحدات السكنية، والانتهاء من العديد من الجوانب، من بينها أعمال الهيكل الخرسانى بنسبة 100% وأعمال البناء بنسبة 100%، كما تم انجاز الشرط الاكبر فى أعمال التشطيبات، وهو إنجاز كبير يعد الأسرع مقارنة بالمشروعات المناظرة، وتتولى عملية بنائه وتشطيبه شركة وادى النيل بكفاءة عالية وجودة تنفيذ متميزة.