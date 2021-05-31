شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: انتهاء أزمتى توريد البنجر بالمنيا وشكاوى مزارعى المانجو بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، سرعة التجاوب مع شكاوى المزارعين، والانتهاء من حل ازمتي مزارعي البنجر في غرب المنيا الخاصة بقطع التيار الكهربائي، وازمة توريد المحصول للمصانع، وهى الشكاوى التي لاقت استجابة سريعة وعاجلة من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقالت الوزارة في بيان لها، أنه فور عرض شكوى مزارعي بنجر السكر بغرب المنيا على السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والذين تعثروا في دفع فواتير الكهرباء، مما دعا شركة الكهرباء لقطع التيار الكهربائي عنهم، قام بالتواصل مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والذي بدوره وجه بإعادة التيار الكهربائي، لمدة شهر لحين الانتهاء من جمع المحصول وتوريده للمصانع.

كما تواصل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع مدير مصنع القناة للسكر، لعلاج ازمة تأخر المزارعين عن توريد المحصول، حيث تم التنسيق مع إدارة المصنع لاستلام المحصول من المزارعين، وعلاج أزمة مزارعي البنجر بالمحافظة حماية لحقوقهم.

وفي سياق متصل، شكل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لجنة تضم ممثلين من معهد بحوث البساتين، ومعهد بحوث وقاية النباتات، ومعهد بحوث امراض النباتات، لبحث شكاوى مزارعي المانجو بمحافظة الاسماعيلية على ارض الواقع، بعد ورود شكاوى خاصة بتساقط ثمار أشجار المانجو قبل موسم جمعها، حيث توجهت اللجنة الى المنطقة محل الشكوى بالمحافظة لاتخاذ اللازم نحو دعم المزارعين.

وقامت اللجنة بفحص اشجار المحصول في المنطقة على مساحة 6000 فدان، وأفادت اللجنة مزارعي هذه المنطقة بعدد التوصيات الفنية الهامة، للعناية بالمحصول وأشجاره خلال هذه الفترة، تمثلت في الاهتمام بالتسميد البوتاسي، والري على فترات متقاربة على ان يكون الري في الصباح الباكر، أو المساء، كذلك الرش الدوري بالمبيدات الموصى بها لمكافحة الحشرات الثاقبة الماصة، حفاظا على النموات الخضرية الحديثة.