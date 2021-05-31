شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تستقبل طلاب الثانوية العامة لتسليم إقرار لغة امتحان مادة الجيولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت المدارس الثانوى أمس الأحد واليوم الإثنين، طلاب الثانوية العامة شعبة العلمى علوم، لتسليم إقرار لغة امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، بعد إتاحة الوزارة إقرارا عبر موقعها الرسمي لاختيار الطالب لغة أداء الامتحان سواء اللغة الإنجليزية أو العربية.

وتضمن الإقرار : اسم الطالب والمدرسة والإدارة التابعة لها المدرسة ورقمه القومى ويقر بأنه سوف يلتزم بأداء امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لامتحان شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 باللغة (الأجنبية الأولى / اللغة العربية) وهذا إقرار رسمي من الطالب ( توقيع الطالب).

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تعريب مادة الجيولوجيا للثانوية العامة" مشكلة مزمنة، موضحا أنه سوف تنشر الوزارة استبيان لطلاب القسم العلمي كى يختاروا اللغة المفضلة لديهم لامتحان الجيولوجيا وعلى أساس الإجابة سوف يتم إرسال امتحان الجيولوجيا إلى الطالب باللغة التي يفضلها.