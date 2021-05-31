شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 57 رحلة جوية تقل 5077 راكبا إلى دول مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، علي مدار اليوم الاثنين، رحلاتها إلى 57 وجهة تنقل على متنهم ما يقرب من 5077 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران، بأن الشركة سوف تسير اليوم، 57 رحلة جوية بمعدل 42 رحلة دولية إلى كل من "واشنطن، تورنتو، عمّان، بيروت، بغداد، لاجوس، اكرا، الدوحة، لندن، باريس، روما، دبي، إسطنبول، فرانكفورت، موسكو، أبوظبي، جوبا، البحرين، الخرطوم، لارناكا، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا ، إربيل"، و13 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة والأقصر وأسوان، ورحلتى شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5077 راكبا.