شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 57 رحلة جوية تقل 5077 راكبا إلى دول مختلفة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، علي مدار اليوم الاثنين، رحلاتها إلى 57 وجهة تنقل على متنهم ما يقرب من 5077 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.
صرحت مصادر بشركة مصر للطيران، بأن الشركة سوف تسير اليوم، 57 رحلة جوية بمعدل 42 رحلة دولية إلى كل من "واشنطن، تورنتو، عمّان، بيروت، بغداد، لاجوس، اكرا، الدوحة، لندن، باريس، روما، دبي، إسطنبول، فرانكفورت، موسكو، أبوظبي، جوبا، البحرين، الخرطوم، لارناكا، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا ، إربيل"، و13 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة والأقصر وأسوان، ورحلتى شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5077 راكبا.
واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .
كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.