شكرا لقرائتكم خبر عن المطار يمنع دخول أسرة خليجية وراكب هندي بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منعت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي ، دخول أسرة خليجية بسبب عدم حملهم تحليل PCR لأطفالهم، وراكب هندي بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا، فور وصولهم على رحلتين من الرياض وباريس، وقررت السلطات إعادتهم على نفس الرحلتين التي وصلوا عليها.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار ، فحص أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي ، 13 راكبا من جنسيات مختلفة وصلوا على رحلة الخطوط الفرنسية من باريس ، وذلك على الجهاز الجديد بالمطار، وتبين إصابة راكب هندي بفيروس كورونا، بالرغم من حملهم تحليل PCR سلبي ، إلا أن أطباء الحجر الصحي اخذوا مسحة منهم ووضعوها على الجهاز الجديد ، وبعد 10 دقائق تبين انه مصاب بالفيروس ، كما تم منع دخول عائلة خليجية ، لعدم حمل اطفالهم فوق الـ 8 سنوات لتحليل PCR .

قررت سلطات الحجر الصحي عدم السماح بدخول الركاب ، وتم عزلهم باحدي صالات الترانزيت بالمطار ، والسماع بسفرهم علي نفس الطائرتين ، وذلك بعد اتخاذ الاجراءات .