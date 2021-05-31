شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توفر مراجعة لطلاب الثانوية العامة اليوم فى مادة الأحياء بالإنجليزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع طلاب الصف الثالث الثانوي، بمتابعة البث المباشر لمراجعة مادة الأحياء باللغة الإنجليزية اليوم الاثنين 31 مايو الساعة 7 مساءً، مؤكدة أنه يمكنهم كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث على منصة حصص مصر.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة في مدارس اللغات (الفرنسية)، المذاكرة والاستعداد للامتحان من خلال المراجعات والتدريبات في مواد الأحياء والفيزياء والكيمياء والجبر والتفاضل والتكامل والديناميكا والهندسة الفراغية والاستاتيكا والإحصاء باللغة الإنجليزية المقدمة من منصة " نجوى ليمتد" على منصة إدارة التعلم LMS.

وأشارت الوزارة، إلى أنه على جميع طلاب الثانوية العامة في مدارس اللغات (الإنجليزية)، المذاكرة والاستعداد للامتحان من خلال المراجعات والتدريبات باللغة الإنجليزية المقدمة من مصادر متعددة على منصة إدارة التعلم LMS.