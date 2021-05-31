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وزارة العدل تقرر نقل "لجان التوفيق" فى المنازعات بالقليوبية إلى مقر جديد

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القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الإثنين، نص قرار وزارة العدل بتحديد مقر لجان التوفيق في المنازعات الأولى والثانية والثالثة بمحافظة القليوبية، في شارع 8 بجوار محكمة مجلس الدولة بجوار قسم شرطة بنها ثان، بمحافظة القليوبية، بدلًا من مقرها الحالي.

 

صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته.

 


نص القرار

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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