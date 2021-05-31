شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل تقرر نقل "لجان التوفيق" فى المنازعات بالقليوبية إلى مقر جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الإثنين، نص قرار وزارة العدل بتحديد مقر لجان التوفيق في المنازعات الأولى والثانية والثالثة بمحافظة القليوبية، في شارع 8 بجوار محكمة مجلس الدولة بجوار قسم شرطة بنها ثان، بمحافظة القليوبية، بدلًا من مقرها الحالي.

صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته.