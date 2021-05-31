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شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه أسيوط تنفذ أعمال إحلال وتجديد لخطوط وشبكات المياه والصرف بـ166مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف أن خطة الاحلال والتجديد السنوية التي تخصصها الشركة لإطالة العمر الإفتراضي للأصول الثابتة وتقليل الفاقد من المياه المنتجة وتحقيق الاستفادة المثلي من المشروعات القائمة اطول فتره ممكنة.
وقال إن أهم مقترحات الخطة المالية للعام المالي 2021-2022 م سيتم تخصيصها لأعمال إحلال وتجديد عدد (5) محطات صرف صحي، واستكمال أعمال الاحلال والتجديد التي بدأت بعدد (3) محطات رفع صرف صحي أخري، بالاضافة إلي استكمال أعمال الإحلال والتجديد بعدد (2) محطة مياه مرشحة كبري، بجانب أعمال الإحلال والتجديد الموجهة لشبكات مياه الشرب وخطوط الطرد بعدد من المحطات.
وتابع أن الخطة تشكل أعمال التوريدات للمعدات الثقيلة للصرف الصحي من حفار علي عجل، والمدمج، والنافوري، والكباش، سيارات شفط الرواسب لزوم استمرار أعمال التطهير خاصة في فصل الصيف الذي يتزامن معه زياده الاستهلاك.
شبكات المياه
شبكات الصرف الصحى