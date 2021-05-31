شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تحديث برتوكولات علاج كورونا بإضافة أدوية جديدة وتوفير علاجات الفطر الأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، عن تحديث البرتوكول العلاجى الخاص بعلاج كورونا، بإضافة أدوية جديدة لها فاعليتها في علاج الفيروس عملا بالبرتوكولات العالمية .

وقال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، خلال فاعليات الوبينار العلمى حول مستجدات فيروس كورونا، إن حالات الإصابة بالفطر الأسود المكتشفة في مصر لا تتعدى أصابع اليد الواحدةـ مشيرا إلي توافر الأدوية الخاصة بعلاج الفيروس وكذلك الفطر الأسود وتابع : " مصر دخلت كميات كبيرة من الأدوية الخاصة بالبرتوكولات العلاجية المتعلقة بالفطر الأسود وكذلك كورونا".

يتناول الوبينار العلمى مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد، فضلا عن الكشف عن بروتوكولات العلاج المحدثة مع توضيح الوضع الوبائى لإصابات الفطر الأسود بمصر .

وكان الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة، قال إن الفطر الأسود موجود منذ قديم الأزل وكورونا فيروس مستجد وليس لهما ارتباط ببعض، فليس شرطا أن يصاب مريض كورونا بالفطر الأسود وهو مرتبط أساسا بنقص المناعة وبروتوكولات كورونا إذا طبقت بطريقة صحيحة وسليمة لا تؤدى إلى نقص المناعة تماما، وإذا جاء الفطر الأسود لمريض كورونا يكون نتيجة بروتوكول علاجى غير سليم أدى إلى نقص المناعة، وهذا ما حدث فى بعض دول الخارج، وهما غير متلازمين، مضيفا أن علاج الفطر الأسود متوفر داخل مصر وبأحدث الأنواع، ليس لوجود حالات ولكن كخطوة استباقية.