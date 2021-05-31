شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تستهدف تنفيذ 9 آلاف مشروع للريف المصرى خلال عام.. حقائق مبهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، والذى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقه، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تغيير الأوضاع المعيشية وإحداث نقلة للريف المصرى والمستهدف أن يتم تنفيذه على مدار السنوات الثلاث القادمة، ويمثل هذا المشروع غير المسبوق أهمية بالغة فى تحسين جودة الحياة لـ ٥٨ مليون مواطن.

وكان قد قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير وحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، أن "حياة كريمة كل يوم بها جديد، ونحن اليوم نعمل فى 52 مركزا إداريا، وكل المشروعات جاهزة للانطلاق، وهناك مشروعات دخلت حيز التنفيذ، ولدينا ما يزيد عن 9 آلاف مشروع جاهزة للانطلاق، وفى انتظار إشارة البدء والجداول الزمنية للتنفيذ لن تزيد عن سنة واحدة".

وكانت قد استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح الخطة الاستثمارية الـمُوجّهة لتنمية الريف الـمصري، في إطار مُبادرة "حياة كريمة"، وذلك خلال مناقشتها بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2022؛ العام الرابع من خطة التنمية المستدامة (18/2019-21/2022) أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موضحة أن مخصصات "حياة كريمة في خطة عام 2022/21 تبلغ 200 مليار. جنيه منها 27,5 مليار جنيه للصحة، 4,4 مليار جنيه للتعليم، 20 مليار جنيه للكهرباء، 102 مليار جنيه للصرف الصحي ومياه الشرب، 12,2 مليار جنيه لرصف الطرق.

ونرصد أبزر المحاور التى تعمل عليها المبادرة لإصلاحها فى قرى "حياة كريمة" :

-برنامج "سكن كريم" ربفع كفاءة منازل، بناء أسقف، وبناء مجمعات سكنية فى القرى الأكثر احتياجًا.

-مد وصلات مياه وصرف صحى وغاز وكهرباء داخل المنازل.

-إنشاء بنية تحتية مشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية فى القرى.

-توفير خدمات طبية وبناء مستشفيات ووحدات صحية وتجهيزها من معدات وتشغيلها بالكوادر طبية.

-إطلاق قوافل طبية وتقديم من خلالها خدمات صحية من أجهزة تعويضية .

-توفير خدمات تعليمية برفع كفاءة المدارس والحضانات وإنشاء فصول محو أمية .

-توسيع التمكين الاقتصادى والتدريب والتشغيل من خلال مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.

-إنشاء مجمعات صناعية وحرفية وتوفير فرص عمل.

-توفير سلات غذائية وتوزيعها مُدَّعمة، وزواج اليتيمات وعقد أفراح جماعية.

-تنمية الطفولة بإنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات فى الدور الإنتاجى وكسوة أطفال

-تنفيذ مجمعات للخدمات على مستوى 169 وحدة محلية.

-إنشاء 162 مركز شباب جديد، وتطوير المبانى فى 299 مركز شباب، وتطوير 105 ملاعب .

-إنشاء كبارى للسيارات والمشاة، واحلال وتجديد وتطوير وتوسعة عدد من الكبارى.

-تنفيذ مبانٍ خدمية تقدم خدمات التضامن الاجتماعى، ومبنى مركز التأهيل الاجتماعى.