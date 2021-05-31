شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف عن مستجدات كورونا والوضع الوبائى للفطر الأسود بمصر بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق بعد قليل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان فعاليات الوبينار العلمى لاستعراض مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد، فضلا عن الكشف عن بروتوكولات العلاج المحدثة مع توضيح الوضع الوبائى لإصابات الفطر الأسود بمصر.

يشارك في الوبينار الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا وأعضاء اللجنة العلمية، والأطباء في المستشفيات المتعاملة مع حالات كوفيد 19.

يذكر أن الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة، قال إن الفطر الأسود موجود منذ قديم الأزل وكورونا فيروس مستجد وليس لهما ارتباط ببعض، فليس شرطا أن يصاب مريض كورونا بالفطر الأسود وهو مرتبط أساسا بنقص المناعة وبروتوكولات كورونا إذا طبقت بطريقة صحيحة وسليمة لا تؤدى إلى نقص المناعة تماما، وإذا جاء الفطر الأسود لمريض كورونا يكون نتيجة بروتوكول علاجى غير سليم أدى إلى نقص المناعة، وهذا ما حدث فى بعض دول الخارج، وهما غير متلازمين، مضيفا أن علاج الفطر الأسود متوفر داخل مصر وبأحدث الأنواع، ليس لوجود حالات ولكن كخطوة استباقية.