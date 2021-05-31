شكرا لقرائتكم خبر عن القمر الأحدب يقترن بكوكب زحل اليوم فى مشهد بديع بسماء مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد بسماء مصر والوطن العربي اليوم الإثنين، اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب زحل جوهرة النظام الشمسي.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر الأحدب سيكون ظاهريا بالقرب من كوكب زحل في حالة اقتران، وسيكون بالقرب منهما (إلى اليسار بالنسبة للراصد) كوكب المشتري البراق وجميعها ستكون منتظمة في مثلث سماوي مشاهده بسهولة بالعين المجردة وهي فرصة مثالية للتصوير الفلكي.

زحل ثانى أكبر كوكب بعد المشتري، فقطره 9 مرات أكبر من قطر الأرض، ومثل المشتري، يتكون زحل من الغاز وبشكل رئيسي من الهيدروجين والهليوم، وهو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس وهو أبعد كوكب في نظامنا الشمسي يمكن رؤيته بسهولة بالعين المجردة كنقطة ذهبية.

يعرف زحل بجوهرة النظام الشمسي وسيد الخواتم وملك الحلقات بسبب نظام حلقاته الرائعة التي يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات فقط، فالحلقة الرئيسية تغطي تقريبا المسافة ما بين الأرض والقمر وهي بسماكة واحد كيلو متر فقط.

بلغت حلقات زحل أقصى ميلانها باتجاه الأرض في أكتوبر 2017 حيث كان جانبها الشمالي في قمة وضوحه وكانت آخر مرة يحدث ذلك في العام 1988 ورؤيتها التالية بنفس الكيفية ستكون في العام 2046.

بمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم سيلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج- ففي كل ساعة يقطع القمر حوالي نصف درجة نحو الشرق وفي كل يوم يقطع القمر 13 درجة أمام المجموعات النجمية في دائرة البروج.

لذلك في فجر اليوم التالي ( الثلاثاء 0يونيو ) سيلاحظ أن القمر قد ابتعد عن زحل نحو الشرق وسيصبح ظاهريا قرب المشتري، وهي حركتة الطبيعية في مدارة حول الأرض.