شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة الغردقة تحقق في حادث احتراق وغرق يخت سياحي بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحقق نيابة الغردقة برئاسة المستشار حسن عادل، رئيس النيابة، في حادث احتراق يخت سياحي مملوك لصاحب قرية سياحية بالغردقة وفقدان أحد العاملين عليه وذلك اثناء قيامة برحلة بحرية بالقرب من سواحل مدينة الغردقة.

كان حريق ضخم قد اندلع بأحد اليخوت الشراعية السياحية بالقرب من قطعة أبورمادا جنوب جزيرة الجفتون بالبحر الأحمر، وغطت سحب الدخان سماء المنطقة وأتم انقاذ 7 أشخاص وفُقد شخص آخر.

وتبين من المعلومات الأولية أن اليخت كان يحمل نحو 8 أشخاص في رحلة بحرية وتم إنقاذهم دون حدوث إصابات، وتداول عدد من الأشخاص فيديو لاحتراق اليخت، وجرى إنقاذ من كانوا على متن اليخت من خلال عدد من اللنشات التي تصادف وجودها بالقرب من الحريق. والتهمت النيران اليخت بالكامل حتى تعرض للغرق.