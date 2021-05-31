شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة أعمال لجنة التظلمات والبعد الاجتماعي لمساكن بديل العشوائيات بسفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، عن انتهاء لجنة التظلمات من البت في الطلبات المقدمة من أهالي منطقة زرزارة لفحص المستحقين لمساكن بديل العشوائيات بحي الروضة.

أوضحت رئيس المدينة، أنه تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تم تشكيل لجنة بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية لفحص التظلمات ومستحقي البعد الاجتماعي من أهالي منطقة زرزارة تمهيدا لنقلهم وإزالة المنطقة نظرا لما تمثله من خطورة داهمة.

وأضافت المغربي أن نتيجة اللجنة أسفرت بعد الفحص المدقق لـ61 حالة عن استحقاق 42 حالة لبلوك سكني و14 حالة وحدة سكنية «شقة»، كما تم التوصية بعرض 4 حالات على المحافظ وتم استبعاد حالة لعدم الإقامة بالمنطقة.

مؤكدةً على أن سكان العشوائيات الذين يتم نقلهم للمساكن البديلة للعشوائيات، هم ملاك العشوائيات من قبل 2006، حيث يتم تعويضهم ببلوك بديل العشوائيات والملاك ما بعد 2006 يتم تعويضهم بوحدات سكنية كاملة التشطيب والمرافق .

لافتةً إلى أنه جارى استكمال أعمال نقل سكان المناطق العشوائية «زرزارة» إلى المساكن بديل العشوائية «مساكن الروضة»، وإزالة المساكن العشوائية فور نقلهم.

إعلان نتيجة أعمال لجنة التظلمات والبعد الاجتماعي لمساكن بديل العشوائيات بسفاجا

إعلان نتيجة أعمال لجنة التظلمات والبعد الاجتماعي لمساكن بديل العشوائيات بسفاجا

إعلان نتيجة أعمال لجنة التظلمات والبعد الاجتماعي لمساكن بديل العشوائيات بسفاجا

إعلان نتيجة أعمال لجنة التظلمات والبعد الاجتماعي لمساكن بديل العشوائيات بسفاجا

إعلان نتيجة أعمال لجنة التظلمات والبعد الاجتماعي لمساكن بديل العشوائيات بسفاجا

إعلان نتيجة أعمال لجنة التظلمات والبعد الاجتماعي لمساكن بديل العشوائيات بسفاجا

إعلان نتيجة أعمال لجنة التظلمات والبعد الاجتماعي لمساكن بديل العشوائيات بسفاجا

إعلان نتيجة أعمال لجنة التظلمات والبعد الاجتماعي لمساكن بديل العشوائيات بسفاجا

إعلان نتيجة أعمال لجنة التظلمات والبعد الاجتماعي لمساكن بديل العشوائيات بسفاجا

إعلان نتيجة أعمال لجنة التظلمات والبعد الاجتماعي لمساكن بديل العشوائيات بسفاجا

إعلان نتيجة أعمال لجنة التظلمات والبعد الاجتماعي لمساكن بديل العشوائيات بسفاجا

إعلان نتيجة أعمال لجنة التظلمات والبعد الاجتماعي لمساكن بديل العشوائيات بسفاجا

إعلان نتيجة أعمال لجنة التظلمات والبعد الاجتماعي لمساكن بديل العشوائيات بسفاجا

إعلان نتيجة أعمال لجنة التظلمات والبعد الاجتماعي لمساكن بديل العشوائيات بسفاجا

إعلان نتيجة أعمال لجنة التظلمات والبعد الاجتماعي لمساكن بديل العشوائيات بسفاجا

إعلان نتيجة أعمال لجنة التظلمات والبعد الاجتماعي لمساكن بديل العشوائيات بسفاجا

إعلان نتيجة أعمال لجنة التظلمات والبعد الاجتماعي لمساكن بديل العشوائيات بسفاجا