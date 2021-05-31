شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تطبيق القراءة الموحد والعداد مسبق الدفع أهم ملامح تطوير الشبكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن تطبيق برنامج القراءة الموحد الذي تنفذه شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء والتوسع فى تركيب العدادات مسبوقة الدفع من أهم ملامح تطور الشبكة القومية للكهرباء في مصر.

وقال حمزة ، إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء انتهت من تنفيذ خطة التطوير بنسبة 95%، مؤكدا أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 تعمل على قدم وساق لإنهاء خطة التطوير المخطط تنفيذها.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن إجمالى تكلفة تطوير شبكة نقل الكهرباء بلغت حتى الآن ما يقرب من 70 مليار جنيه، مشيرا إلى أن أعمال التطوير التى تمت بشبكة النقل لم تشهدها مصر منذ سنوات طويلة.

وأشار حمزة، إلى أنه تم الانتهاء من تطوير شبكة توزيع الكهرباء حتى الآن بتكلفة 37 مليار جنيه خلال 3 سنوات الماضية، وأنه تم إنجاز خطة تطوير شبكات التوزيع بنسبة بلغت حوالى 80% حتى الآن.