شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة للبعثة المصرية بالسودان يؤدون امتحان الفلسفة والأحياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى طلاب الثانوية العامة للبعثة التعليمية المصرية بالسودان، اليوم، امتحان مواد الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية والأحياء لطلاب علمى علوم والرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" لشعبة رياضة.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمد جدول امتحان الدور الأول 2021 لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لطلاب مدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان.

وقال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين والمشرف العام على امتحانات الثانوية العامة المصرية بالبعثة التعليمية بالسودان، إن الامتحانات بدأت يوم السبت 29 مايو الجارى، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 2021/6/8، مع الأخذ في الاعتبار كافة الإجراءات الاحترازية التي يتم إتباعها فى امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية داخل مصر بتقليل عدد الطلاب وزيادة عدد اللجان الفرعية وتوفير الإجراءات الصحية.