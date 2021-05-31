شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حاد بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة وأسوان 44 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة يصل 4 درجات، ويسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الغربية.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 24 درجة.