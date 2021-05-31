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ارتفاع حاد بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة وأسوان 44

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القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة يصل 4 درجات، ويسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الغربية.

 

 

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء.

 

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين:  القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 24 درجة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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