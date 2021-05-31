شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم .. درجة الحرارة تصل إلى 44 خلال ساعات الذروة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في تقريرها عن حالة الطقس فى مصر اليوم ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وأوضحت في نشرة أخبار الطقس اليوم وصول درجة الحرارة إلى 44 درجة مئوية اليوم على 4 مناطق في الصعيد وترتفع بمقدار 5 درجات على أسيوط.

تتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم شديد الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء مصر، فيكون طقس Weather شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وجنوب البلاد والسواحل الشرقية وجنوب سيناء والوجه البحري ، بينما يكون مائلا للحرارة على السواحل الغربية فقط.

ويكون طقس اليوم لطيفًا خلال ساعات الليل ليصبح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد ، ومعتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة البحر المتوسط إلي حالة معتدلة خلال طقس اليوم واتجاه الرياح يتراوح بين جنوبية غربية إلى شمالية غربية، ويكون ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ومترين إلا ربع واتجاه الرياح شمالية غربية.

ورغم ارتفاع درجات الحرارة على القاهرة يوجود نشاط للرياح بشكل متقطع على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء والوجه البحري.

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ارتفاع مفاجئ فى درجات الحرارة يصل إلي 4 درجات على القاهرة و5 على أسيوط

تتوقع الأرصاد ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة اليوم الاثنين، وتترفع علي القاهرة إلي 39 درجة مقابل 35 درجة خلال طقس أمس، بزيادة 4 درجات، و40 فى الغردقة بدلاً من 37 درجة أمس الأحد، وتكون 43 فى أسيوط بدلاً من 38 اليوم بارتفاع 5 درجات، و44 فى أسوان بدلاً من 41 درجة اليوم.

درجات الحرارة المتوقعة فى مدن جمهورية مصر مصر اليوم

تكون درجة الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة 39 درجة للعظمى مقابل 35 درجة أمس الأحد، ودرجة الحرارة في الإسكندرية اليوم 30 درجة للعظمى و21 للصغرى.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة في المدن المصرية اليوم:

دمنهور 32-21، شبين الكوم 39-22، طنطا 38-21 درجة.

مطروح 26-19، بلطيم 28-22، السلوم 26-21، سيوة 36-22 درجة.

الزقازيق 38-21، بورسعيد 32-22، المنصورة 38-21، دمياط 28-21، الإسماعيلية 42-20.

العريش 32-21، السويس 41-20، شرم الشيخ 41-27، رفح 32-21، الغردقة 40-26 درجة.

المنيا 42-23، الفيوم وبني سويف 41-22، قنا 43-23، أسيوط 43-23، سوهاج 43-23 درجة.

أسوان 44-24، الأقصر 44-24، أبوسمبل 44-22، إدفو 44-25، الوادي الجديد 43-23 درجة.

الأرصاد تحذر: الحرارة تصل إلي 44 درجة خلال طقس غدًا الإثنين

وقت ذروة الاحساس في بارتفاع درجات الحرارة اليوم

يصل الإحساس بذروة درجات الحرارة فى القاهرة في الفترة من الساعة الثانية ظهرًا إلى الرابعة عصرًا، وأما في الإسكندرية فيكون من الساعة الواحدة ظهرًا إلى الثالثة عصرًا.

ويكون الإحساس بذروة درجات الحرارة فى مطروح من حوالي الساعة الواحدة ظهرًا إلى نحو الثالثة عصرًا، وتكون الذروة درجات الحرارة فى أسوان من حوالي الساعة الواحدة ظهرًا إلى الرابعة عصرًا.