شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من تكرار حرائق الأشجار على طريق مطار الغردقة.. ومطالب بتهذيبها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعددت حرائق أشجار الجزيرة الوسطى بطريق مطار الغردقة وتعطل الحركة المرورية وتحويله للاتجاه الآخر وسط مخاوف من التسبب في تأخر الأتوبيسات السياحية عن مواعيد رحلات الطيران.

وطالب العاملون بالسياحة والأهالي بسرعة البدء في تطوير الجزيرة الوسطى وإزالة الأشجار المزروعة بشكل عشوائي والإبقاء على لأشجار النخيل فقط حتى يصبح الطريق المؤدي للمطار يليق بمدينة الغردقة.

وأكد عدد من أهالي مدينة الغردقة أن الأشجار على طريق المطار تم تركها لسنوات دون تهذيب أو قص وأصبحت غابة مهجورة وتمثل خطرا بتكرار اندلاع الحرائق.

فيما بدأت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وحي جنوب بتكليف من اللواء إيهاب رأفت، رئيس المدينة، في رفع المخلفات الناتجة عن آثار الحريقين اللذين اندلعا بالجزيرة الوسطى بطريق المطار، حيث تسببت النيران في احتراق العديد من الأشجار والنخيل وسحب الدخان وتحويل الحركة المرورية.

وشدد رأفت على سرعة الانتهاء من رفع آثار الحريق والعمل على قص وتهذيب هذه الأشجار بصفة مستمرة لمنع تكرار حدوث حرائق أخرى وتعطل الحركة المرورية.

بعد توقف الحركة المرورية تحذيرات بتكرار حرائق الاشجار بطريق مطار الغردقة ومطالب بتهذيبها وقصها

بعد توقف الحركة المرورية تحذيرات بتكرار حرائق الاشجار بطريق مطار الغردقة ومطالب بتهذيبها وقصها

بعد توقف الحركة المرورية تحذيرات بتكرار حرائق الاشجار بطريق مطار الغردقة ومطالب بتهذيبها وقصها

بعد توقف الحركة المرورية تحذيرات بتكرار حرائق الاشجار بطريق مطار الغردقة ومطالب بتهذيبها وقصها

بعد توقف الحركة المرورية تحذيرات بتكرار حرائق الاشجار بطريق مطار الغردقة ومطالب بتهذيبها وقصها

بعد توقف الحركة المرورية تحذيرات بتكرار حرائق الاشجار بطريق مطار الغردقة ومطالب بتهذيبها وقصها

بعد توقف الحركة المرورية تحذيرات بتكرار حرائق الاشجار بطريق مطار الغردقة ومطالب بتهذيبها وقصها

بعد توقف الحركة المرورية تحذيرات بتكرار حرائق الاشجار بطريق مطار الغردقة ومطالب بتهذيبها وقصها