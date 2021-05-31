شكرا لقرائتكم خبر عن وفد طبي فلسطيني يزور المصابين الفلسطينيين في مستشفى العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام وفد طبي من وزارة الصحة الفلسطينيه بزيارة المصابين والجرحي الفلسطينيين في مستشفي العريش العام بشمال سيناء.

وتفقد الوفد الذي يضم كلا من الدكتور عاطف الحوت، مدير أقسام العزل الصحي بوزارة الصحة الفلسطينية، محمد صباح منسق السلطة الفلسطينية، أحمد قويدر مندوب السفارة الفلسطينية، عدد من أقسام المستشفي.

كما قام الوفد الطبي الفلسطيني بزيارة المصابين الفلسطينين المحجوزين لتلقي العلاج في مستشفي العريش العام، للاطمئنان عليهم وعلي الخدمات الطبية المقدمة اليهم.

كان في استقبال الوفد الفلسطيني كلا من: الدكتور احمد منصور مدير عام المستشفى وحجاج فايز الصعيدى، مدير مكتب خدمة المواطنين.