أخبار مصر

فرق طبية لتطعيم المعلمين بجميع مدارس البحر الأحمر ضد كورونا (صور)

0 نشر
محمد السيد سليمان 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن فرق طبية لتطعيم المعلمين بجميع مدارس البحر الأحمر ضد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر، فرق طبية متحركة لتطعيم المعلمين والمعلمات العاملين بالمدارس بجميع مدن المحافظة.

وقامت الفرق الطبية المتحركة بتطعيم المعلمين والعاملين بالإدارات التعليمية قبل بدء امتحانات الشهادة الاعدادية والثانويةالعامه واستعدادا لاستقبال العام الدراسي القادم.

جاء ذلك في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من لرفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء.

فرق طبية لتطعيم المعلمين والمعلمات بجميع مدارس مدن البحر الاحمر ضد فيروس كورونا
فرق طبية لتطعيم المعلمين والمعلمات بجميع مدارس مدن البحر الاحمر ضد فيروس كورونا
فرق طبية لتطعيم المعلمين والمعلمات بجميع مدارس مدن البحر الاحمر ضد فيروس كورونا
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا