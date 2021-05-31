شكرا لقرائتكم خبر عن فرق طبية لتطعيم المعلمين بجميع مدارس البحر الأحمر ضد كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر، فرق طبية متحركة لتطعيم المعلمين والمعلمات العاملين بالمدارس بجميع مدن المحافظة.

وقامت الفرق الطبية المتحركة بتطعيم المعلمين والعاملين بالإدارات التعليمية قبل بدء امتحانات الشهادة الاعدادية والثانويةالعامه واستعدادا لاستقبال العام الدراسي القادم.

جاء ذلك في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد لرفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء.

فرق طبية لتطعيم المعلمين والمعلمات بجميع مدارس مدن البحر الاحمر ضد فيروس كورونا

فرق طبية لتطعيم المعلمين والمعلمات بجميع مدارس مدن البحر الاحمر ضد فيروس كورونا