شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يبدأون غدا امتحانات نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية غدا الثلاثاء أول امتحانات إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى، حيث تبدأ الامتحانات غدا بمادة اللغة العربية والخط والإملاء في التاسعة صباحا حتى 11.30 ص لمدة ساعتين ونصف، ومن المقرر أن تجرى الامتحانات خلال الفترة من 1 يونيو إلى 7 يونيو 2021.

من جانبه شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات مع القيام بتعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات وإلزام الجميع بارتداء الكمامات الواقية وإتباع التعليمات الصادرة بالتباعد والحد من التكدس والتزاحم تنفيذًا لخطة الدولة فى مواجهة فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.

وأشار محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن الطلبة والطالبات سيؤدون امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء يوم الثلاثاء 1 يونيو، ومادة الدراسات الاجتماعية يوم الأربعاء 2 يوينو، ومادة الهندسة يوم الخميس 3 يوينو، ومادة اللغة الأجنبية يوم السبت 5 يونيو ومادة الجبر والإحصاء يوم الأحد 6 يونيو وتختتم الامتحانات يوم الإثنين 7 يونيو بمادة العلوم.