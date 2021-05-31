شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى رحلة مسار العائلة المقدسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحتفل غدا الثلاثاء الكنيسة الأرثوذكسية بذكرى رحلة مسار العائلة المقدسة والدى يوافق 24 بشنس طبقا للتقويم القبطى و1 يونيو طبقا للتقويم الميلادى.
وقال القمص موسى المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الاحتفالية ستكون فى كنيسة السيدة العذراء في المعادي، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وعدد من الشخصياتالكنسية والعامة.
وتابع أن الكنيسة ستلتزم بكل الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا، من حيث أعداد الحضور والفعاليات والقداس داخل الكنائس.
ومن المقرر أن تقام احتفالية بمناسبة عيد دخول السيد المسيح أرض مصر ودخوله منطقة تل بسطة كأحد مواقع مسار رحلة العائلة المقدسة، وذلك بمقر مطرانية الزقايق بالتعاون مع جامعة الزقازيق.