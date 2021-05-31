شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى رحلة مسار العائلة المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل غدا الثلاثاء الكنيسة الأرثوذكسية بذكرى رحلة مسار العائلة المقدسة والدى يوافق 24 بشنس طبقا للتقويم القبطى و1 يونيو طبقا للتقويم الميلادى.

وقال القمص موسى المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الاحتفالية ستكون فى كنيسة السيدة العذراء في المعادي، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وعدد من الشخصياتالكنسية والعامة.

وتابع أن الكنيسة ستلتزم بكل الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا، من حيث أعداد الحضور والفعاليات والقداس داخل الكنائس.

ومن المقرر أن تقام احتفالية بمناسبة عيد دخول السيد المسيح أرض مصر ودخوله منطقة تل بسطة كأحد مواقع مسار رحلة العائلة المقدسة، وذلك بمقر مطرانية الزقايق بالتعاون مع جامعة الزقازيق.