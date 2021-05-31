بعد انتشار الفيديو.. كشف ملابسات التعدي على سيدة وتحطيم سيارتها في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو تداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمن قيام سيدة وآخرين بالتعدي على سيدة أخرى لفظيًا، وإحداث تلفيات بالسيارة خاصتها أسفل أحد العقارات الكائن بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة.

بالفحص تبين سابقة نشوب مشاجرة بين طرف أول "سيدة"، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وطرف ثان "سيدة وأربعة أخرين "أشقائها" جميعهم مقيمين بذات العنوان، على إثر حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات الجيرة، قام على أثرها "الطرف الثاني" بالتعدي على "الطرف الأول" بالسب وإحداث تلفيات بسيارتها، وقامت الأولى بتحرير محضر بالواقعة ضد "الطرف الثاني".

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط "الطرف الثاني" وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

جرى تحرير المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.