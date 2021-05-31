شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الروسية تبدأ الزيارة الأخيرة لمطارى الغردقة وشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مطارا الغردقة وشرم الشيخ الدوليان، استقبلا أمس، لجنة التفتيش الروسية، كإجراء أخير لمتابعة ما تم الاتفاق عليه فى يناير الماضى، وقالت مصادر إنه من المقرر أن تعمل اللجنتان حتى نهاية الأسبوع الجارى. وتضم لجنة مطار الغردقة 5 خبراء أمن وطيران، وتشمل لجنة مطار شرم الشيخ 7 خبراء أمن وطيران. وتوقع الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، أن يزور أكثر من مليون سائح روسى عدة جهات سياحية، بعد قرار استئناف جميع الرحلات الجوية بين البلدين.

من جانبه، قال القنصل الروسى بالغردقة، فيكتور فوروباييف، إن لجنة التفتيش الأمنى الروسى وصلت مطارى الغردقة وشرم الشيخ الدوليين، لبدء أعمال التفتيش، ومتابعة ما تم الاتفاق عليه فى الزيارة الأخيرة التى شهدها المطاران، فى يناير الماضى، موضحًا أن أعمال اللجنتين ستستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى.

وأوضحت مصادر ملاحية بمطار الغردقة الدولى أن التفتيش يشمل متابعة قطاعات السلامة والأمن والتشغيل، والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على التباعد الاجتماعى بصالات السفر والوصول، وتشغيل الكاميرات الحرارية وأجهزة الإنذار والإطفاء، وتكثيف عمليات التعقيم والتطهير للمنشآت التابعة للمطار لتقليل مخاطر انتقال العدوى.

وأضافت أنه من المتوقع وصول 500 رحلة طيران «شارتر» شهريًا، بمعدل 18 رحلة يوميًا، بالإضافة لرحلتين على الخطوط الروسية المباشرة «إير فلوت».

ومن المقرر، فى نهاية زيارة اللجنة، السفر للقاهرة لتوقيع بروتوكول استئناف الرحلات الجوية الروسية لمطارى الغردقة وشرم الشيخ الدوليين خلال أيام قليلة، بين مسؤولى سلطة الطيران المدنى المصرى والروسى، كإجراء قانونى لاستئناف الرحلات الجوية الروسية المتوقفة منذ أكثر من 5 سنوات.

يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى تلقى اتصالًا هاتفيًا، فى إبريل الماضى، من الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، اتفقا خلاله على استئناف الرحلات الجوية بين البلدين بالكامل، وناقشا القضايا المتعلقة بالتعاون فى قطاع السياحة.