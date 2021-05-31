شكرا لقرائتكم خبر عن «القائد العام» يبحث تعزيز التعاون العسكرى مع كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بوزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية (DAPA) بجمهورية كوريا الجنوبية، كانج أون هوا، والوفد المرافق له، الذى يزور مصر حاليًا فى زيارة تستغرق عدة أيام، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

تناول اللقاء سبل دعم التعاون المشترك وتعزيز العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى مجالات التصنيع الدفاعى، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية فى مختلف المجالات، لاسيما التعاون مع الشركات الكورية العاملة فى المجالات المختلفة للصناعات الدفاعية.

وأشاد القائد العام للقوات المسلحة، خلال اللقاء، بالعلاقات المتميزة التى تربط بين القوات المسلحة للبلدين الصديقين، فضلاً عن التطلع لتطوير علاقات التعاون وتبادل الخبرات فى مجالات التصنيع العسكرى.

وأعرب الوزير الكورى الجنوبى عن تطلع بلاده للمشاركة فى معرض الصناعات الدفاعية «EDEX -2021»، والذى تقام فعالياته خلال ديسمبر المقبل، بالقاهرة، باعتباره حدثًا عالميًا فى تعزيز الصناعة الدفاعية يستقطب كبرى الشركات العالمية المصنعة للأنظمة الدفاعية العسكرية والأمنية.

حضر اللقاء الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، وسفير كوريا الجنوبية بمصر.