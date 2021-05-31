شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك فى حوار دعم منظومة الأمم المتحدة لـ«التنوع البيولوجى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، دعم مصر مبادرات الأمم المتحدة لحماية التنوع البيولوجى العالمى، بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، ويحافظ على الحياة على كوكب الأرض ويحمى الإنسان صحيا واقتصاديا وبيئيا.

وقالت وزيرة البيئة، خلال كلمة ألقاها نيابة عنها الدكتور حمد لله زيدان، مستشار الوزيرة لرئاسة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى، عبر الحوار الافتراضى، المنعقد بشأن دعم منظومة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى العالمى، إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب من جميع البلدان العمل معا لتعزيز التنمية مع الأخذ فى الاعتبار حماية الكوكب.

وأشارت الوزيرة إلى أن القضاء على الفقر، على سبيل المثال، يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع استراتيجيات تبنى النمو الاقتصادى وتلبى الاحتياجات الاجتماعية، ومنها التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وزيادة فرص العمل مع معالجة تغير المناخ وحماية البيئة.

وأضافت الوزيرة أن حماية وصون التنوع البيولوجى يحقق 14 هدفا من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ويعود بالنفع على الإنسان ويربطه بالبيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية لحماية حياته الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وهو ما أصبح واضحا فى ظل انتشار جائحة كورونا.

وشددت «فؤاد» على ضرورة جعل جائحة كورونا نقطة تحول فى حياتنا لحث البلدان على اتخاذ قرارات جريئة لبناء مستقبل يستجيب فيه العالم، بحزم وتضامن، لوقف استنزاف وإهدار التنوع البيولوجى وتعزيز أنظمة ومبادرات حماية التنوع البيولوجى العالمى مؤكدة أن تكون جائحة كورونا فرصة للتعافى واستعادة التوازن مع الطبيعة، ولحماية التنوع البيولوجى.