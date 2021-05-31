شكرا لقرائتكم خبر عن ١٧ ألف نشاط ثقافى فى المحافظات خلال موسم «٢٠٢٠/٢٠٢١» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، تقريرا عن كل ما تم تنفيذه من أنشطة وفعاليات فكرية وإبداعية خلال النصف الثانى من الموسم الفنى «2020-2021»، خلال اجتماعه مع الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

وقال عواض إن الموسم الماضى شهد تنفيذ أنشطة ثقافية مكثفة، حيث تم إقامة 17 ألف و330 نشاطا استفاد منها 373 ألفا و294 مواطنا على مستوى الجمهورية إلى جانب 17 ألف نشاط إلكترونى عبر منصاتها على يوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعى، فضلا عن افتتاح قصر ثقافة العريش بمحافظة شمال سيناء بعد توقف استمر أكثر من 10 سنوات.

وتم تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الإبداعية التى تهدف إلى بناء الإنسان المصرى وتحقيق العدالة الثقافية بين أبناء الوطن كان من أهمها مشروع المسارح المتنقلة والذى يهدف إلى وصول الخدمة الثقافية إلى القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجا حيث طافت المسارح 12 محافظة هى «القاهرة، بنى سويف، الفيوم، جنوب سيناء، البحيرة، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، أسوان، البحر الأحمر، أسيوط والوادى الجديد» قدمت خلالها 393 نشاطا متنوعا ضم حفلات للموسيقى العربية والآلات والفنون الشعبية والورش التدريبية والأدبية والعروض المسرحية واستفاد منها 37 ألف و310 أفراد.

أما مشروع ابدأ حلمك للتدريب على فنون الأداء والتمثيل لأبناء المحافظات فشهد استكمال المرحلة الأولى فى محافظة الفيوم والشرقية وتقدم لهما 704 شباب تم قبول 96 منهم واجتازوا التدريب بنجاح، إلى جانب بدء المرحلة الثانية من المشروع فى محافظات الجيزة وتقدم لها 1397 شابا وتم اختيار 100 منهم، وبنى سويف تقدم لها 707 شباب وتم قبول 80 منهم وبورسعيد تقدم لها 506 شباب، ووقع الاختيار على 75 منهم.

وتضمن مشروع أهل مصر ملتقيات شباب الحدود حيث تم تنظيم 3 ملتقيات شارك بها 367 شابا من أبناء المحافظات الحدودية وتم خلالها تقديم 22 نشاطا أدبيا وفكريا، ملتقى المرأة الحدودية حيث تم إقامة ملتقيان شارك فيهما 210 شباب وفتيات وتم تنفيذ 35 نشاطا إبداعيا وفكريا إلى جانب عقد أسبوع للدمج الثقافى لأطفال المناطق الحدودية شارك فيه 180 طفلا وشهد عدد من الورش الفنية والأدبية إلى جانب زيارات إلى المتاحف الفنية والقومية والمناطق الأثرية.

وناقشت وزيرة الثقافة مستهدفات المرحلة المقبلة والتى تشمل الانتهاء من اختبارات اختيار المقبولين فى مشروع ابدأ حلمك بمحافظة أسوان التى قدم لها 643 شابا وكفر الشيخ التى تقدم لها 706 شباب إلى جانب تنفيذ القوافل الثقافية بالقرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجا بمحافظة البحيرة خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر القادم حيث تجوب 12 قرية وتتضمن ورش فنية وأدبية وعروض فنية لفرق الموسيقى العربية والفنون والآلات الشعبية إلى جانب 12 قرية أخرى فى محافظة الغربية خلال نفس الفترة.

وتابعت وزيرة الثقافة الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات البينية الثقافية للهيئة والتى تم الانتهاء منها وفى انتظار موافقة الحماية المدنية منها مسرح 23 يوليو بالمحلة بمحافظة الغربية، وقصر ثقافة تمى الأمديد بالدقهلية، وقصر ثقافة شبين الكوم بالمنوفية، وسينما هيبس بالخارجة وموط بالداخلة فى الوادى الجديد بجانب مشروعات جار العمل فيها منها قصر ثقافة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وقصر ثقافة أسوان وقصر ثقافة مطروح، وشددت على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات، وفق الجدول الزمنى المحدد لها.