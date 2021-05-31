شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تكثف تحركاتها للحفاظ على حقوق الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى دعمه للقيـادة الفلسطينية، والرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن، مشيرًا فى رسالته التى بعث بها لـ«أبومازن»، وسلمها له الوزير اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، خلال استقباله له أمس، إلى أن مصر حريصة كل الحرص على مقدرات الشعب الفلسطينى.

وترأس «كامل» وفدًا أمنيًا رفيع المستوى فى زيارته، أمس، للأراضى الفلسطينية. وبحث «أبومازن» مع رئيس المخابرات العامة، فى مقر الرئاسة فى رام الله، ملفات التهدئة الشاملة فى الأراضى الفلسطينية، وإعادة إعمار غزة، والحوار الفلسطينى، إضافة إلى الأفق السياسى.

وقالت الرئاسة الفلسطينية، فى بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية «وفا»: «تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالتهدئة الشاملة، بما يشمل القدس والضفة وغزة، وإعادة إعمار قطاع غزة، وملف الحوار الوطنى الفلسطينى، والأفق السياسى الذى يعتبر مدخلاً للاستقرار والأمن والسلام فى المنطقة». وأضافت: «ثمّن الرئيس محمود عباس مواقف وجهود ومبادرة الشقيقة مصر بقيادة الرئيس السيسى لدعم الشعب الفلسطينى ونصرة قضيته العادلة».

وقال متحدث باسم نتنياهو، فى سلسلة تغريدات على «تويتر»: «استقبل رئيس الوزراء نتنياهو، فى مقر إقامته الرسمى، أمس، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرى، الذى ترأس وفدًا رفيع المستوى، وبحث رئيس الوزراء و(كامل) تعزيز التعاون المصرى- الإسرائيلى وقضايا إقليمية». وتابع: «طرح نتنياهو خلال اللقاء المطالبة الإسرائيلية باستعادة الجنود والمدنيين المحتجزين فى قطاع غزة فى أقرب وقت، كما تم بحث الآليات التى من شأنها منع (حماس) من تعزيز قدراتها العسكرية، واستخدام الموارد التى ستوجه مستقبلًا لدعم سكان القطاع».

وفى سياق متصل، استقبل سامح شكرى، وزير الخارجية، أمس، نظيره الإسرائيلى، جابى أشكينازى، وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى للوزارة، إن الزيارة تأتى فى إطار تواصل مصر مع الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة، مشيرًا إلى أن «شكرى» أكد ضرورة البناء على إعلان وقف إطلاق النار، عبر التوقف عن كافة الممارسات التى تؤدى لتوتر الأوضاع وتصعيد المواجهات خاصة بالأراضى الفلسطينية، وضرورة مراعاة الحساسية الخاصة المرتبطة بالقدس الشرقية والمسجد الأقصى وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية.

كما أعرب عن أهمية التحرك خلال الفترة المقبلة لاتخاذ مزيد من التدابير التى تهدف إلى تعزيز التهدئة، وتوفير الظروف اللازمة لخلق مناخ مواتٍ لإحياء المسار السياسى المنشود، وإطلاق مفاوضات جادة وبنّاءة بين الجانبين بشكل عاجل، مع الامتناع عن أى إجراءات تُعرقل الجهود المبذولة فى هذا الصدد.

وبحث الوزيران سبل العمل على تسهيل عملية إعادة إعمار قطاع غزة بشكل عاجل خلال المرحلة المُقبلة، كما اتفقا على مواصلة التشاور بين البلدين والسلطة الوطنية الفلسطينية، من أجل بحث كيفية الخروج من الجمود الحالى فى مسار السلام.

وكان «أشكينازى» وصل القاهرة، أمس، فى أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلى إلى مصر منذ 13 عامًا، لبحث تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.