شكرا لقرائتكم خبر عن رفع سعر الزيت التموينى إلى 21 جنيهًا للتر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التموين عن تحريك سعر الزيت التموينى إلى 21 جنيها بدلا من 17 جنيها للعبوة اللتر بداية من يونيو المقبل، بعد زيادة أسعار المنتج عالميا بشكل متتال منذ شهر ديسمبر الماضى، لافتة إلى أن العبوة حجم 800 ملى سَتُطرح بسعر 17 جنيها. وقالت الوزارة، فى بيان، إن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، اجتمع مع ممثلى ومصنعى وموردى زيوت الطعام من القطاع الخاص، بهدف الاطمئنان على توافر زيوت الطعام باعتبارها واحدة من أهم السلع الأساسية والاستراتيجية وتواجد أرصدة كافية من سلعة الزيت سواء المادة الخام والزيوت المعبأة تامة الصنع.

وقالت الوزارة، فى بيان، إن أسواق الزيوت الخام العالمية شهدت فى الآونة الأخيرة «ارتفاعا ملحوظا» وإن لجنة ستتشكل لمراجعة الأسعار كل 3 أشهر، مشيرة إلى أن مصر تستورد حوالى 95% من استهلاكها من الزيت، من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية.

كان سعر العبوة سعة لتر من زيت التموين - المكون من خليط من زيت الصويا وزيت زهرة الشمس - 17 جنيها قبل الزيادة لمستحقى المقررات التموينية.

وقالت وزارة التموين إن مخزون مصر الاستراتيجى من زيت الطعام يكفى لـ5 أشهر. وكانت هيئة السلع اشترت 10 آلاف طن من زيت زهرة الشمس فى أحدث عطاءاتها.

وشدد الوزير على أن السوق المصرية تلبى احتياجاتها من الزيوت من خلال الاستيراد للمادة الخام من الخارج أو السوق المحلية، ومن الملاحظ خلال الفترة الماضية والممتدة منذ ديسمبر 2020 حتى مايو 2021 أن أسعار الزيوت العالمية شهدت ارتفاعا ملحوظا وزيادة مطردة فى سعر المادة الخام وصلت إلى ما يقرب من 21.500 ألف جنيه للطن الواحد، وهو ما انعكس على أسعار الزيوت الحرة داخل البلاد.

وقال الوزير: «حتى يمكن حماية السوق من الممارسات الضارة فى حالة وجود اختلاف للأسعار، ونظراً لتحمل الشركة القابضة وتأثرها بزيادة سعر الخام، تم الاتفاق على أن تكون عبوة الزيت بالتموين 800 مللى بالسعر المعلن 17 جنيها، وأن تكون العبوة 1 لتر بسعر 21 جنيها للمستهلك النهائى، وذلك اعتباراً من الغد».