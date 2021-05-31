شكرا لقرائتكم خبر عن «ضد النبش».. 70 صندوق قمامة صديقة للبيئة فى بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«ضد النبش».. حملة جديدة على أراضى بنها، وذلك عن طريق تركيب 70 صندوق قمامة صديق للبيئة، يكون مُحكم الغلق، وذلك لمنع إلقاء القمامة فى الشوارع، وتلويثها سواء من تشويه المنظر الجمالى، أو انتشار الأمراض، أو القضاء أحيانًا على النباتات، وصممت تلك الصناديق أيضًا، حتى تمنع «النباشين» من العبث فيها.

وتابع عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أمس، البدء فى أعمال توريد وتركيب 70 صندوق قمامة، من اعتمادات الخطة الاستثمارية لمدينة بنها كمرحلة أولى، وذلك بحضور المهندس على عبدالستار، رئيس المدينة.