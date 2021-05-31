شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يلتقى الأئمة المتميزين بشمال الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الأئمة المتميزين الحاصلين على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف وجيد جدًا مع مرتبة الشرف من مديريات بنى سويف والفيوم والمنيا، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات أمس.

وحضر اللقاء كل من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والدكتور نوح عبدالحليم العيسوى، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد والقرآن الكريم، والشيخ صفوت نظير، مدير مديرية أوقاف بنى سويف، والدكتور حسنى أبوحبيب، مدير مديرية أوقاف الفيوم، والشيخ سلامة عبدالرازق، مدير مديرية أوقاف المنيا، مع مراعاة الضوابط الوقائية والإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى.

وفى إطار مواكبة مستجدات العصر والتغلب على عقباته، خاصة ضعف التواصل بسبب فيروس كورونا أكد الوزير أننا نبث محتوى تثقيفيًّا نستهدف منه رفع كفاءة الأئمة وتنوع الثقافة عبر قنواتنا الرسمية على شبكة الإنترنت ووسائل السوشيال ميديا المتنوعة، والتى بلغت 19 موقعًا وقناة وصفحة، يُبث من خلالها كل ما هو جديد فى الفكر الدينى، إلى جانب أخبار الأوقاف والجهات التابعة لها.