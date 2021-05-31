شكرا لقرائتكم خبر عن مد فترة قبول «التحويل» لحاجزى الإسكان الاجتماعى ممن هم خارج الأولوية حتى 30 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أنه تم مد فترة قبول طلبات التحويل للحاجزين ممن هم خارج أولوية (المدن والمراكز) التى لا تتوافر بها وحدات سكنية حاليًا، أو التى توجد بها وحدات جارٍ تنفيذها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى لمُنخفضى الدخل، بعدد من الإعلانات، وذلك حتى 30 يونيو المقبل، حيث كان من المقرر إغلاق باب التحويلات اليوم.

وقال وزير الإسكان إنه تقرر مد فترة التحويلات، نظرًا للإقبال الكبير والمتزايد من المواطنين على تقديم طلبات التحويل للعملاء الحاجزين بالإعلانات التالية (الإعلان الثامن «الكراسة الحمراء/ مراحل التشطيب- الزرقاء/ تحت الإنشاء»- الإعلان التاسع- الإعلان الحادى عشر- الإعلان الثانى عشر- الإعلان الثالث عشر- الإسكان القومى من 2005: 2009- النقابات «محدودى الدخل»)، وذلك للتحويل إلى المشروعات المتوافر بها فائض وحدات، على أن تكون الوحدة بنفس السعر (سواء داخل نطاق المحافظة أو محافظة مجاورة للمحافظة المُتقدم عليها)، وكذلك بشرط انطباق شروط الحجز عليهم.

وأوضحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه يشترط لقبول التحويل عدم قيام العميل باسترداد مقدم جدية الحجز، أو يكون قد سبق التخصيص له أو سبق تقدمه بطلب تحويل بالإعلان الأصلى المُتقدم عليه، موضحة أن هذه الفرصة الأخيرة والنهائية أمام الحاجزين للتحويل.

وأوضحت مى عبدالحميد أن مد فترة تقديم طلبات التحويل للمواطنين يأتى تأكيدًا على أن الصندوق يتفاعل مباشرة مع مطالب المواطنين، ويعمل على تذليل جميع الصعاب، وتيسير إجراءات وخطوات العمل أمامهم، ليصل فى النهاية إلى مستوى متميز فى الخدمة المقدمة، التى تضمن أن يكون التقديم على الوحدة السكنية أو تقديم أى طلب لاحق أمرًا سهلًا وميسرًا ويتم فى خطوات بسيطة وسريعة، مشيرة إلى أنه تمت إتاحة فيديو توضيحى للمواطنين يوضح بصورة دقيقة وشاملة كيفية تقديم طلب التحويل عبر القناة الرسمية للصندوق على موقع يوتيوب https://www.youtube.com/shmffeg، وذلك كإجراء يساهم فى مساعدة المواطنين.