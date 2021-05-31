شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مليارات جنيه لإنشاء أكبر مجمع طبى فى السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل عن إنشاء أضخم مجمع طبى بشمال مصر «مجمع السويس الطبى»، إحدى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، والتى من المقرر إطلاق المنظومة بها قريبًا، والمتوقع أن يكون صرحًا طبيًا عالميًا يرتكز على مفاهيم الجودة الشاملة. وأضافت إدارة المشروع أن إنشاء هذا الصرح الطبى الضخم المتمثل فى مجمع السويس الطبى، والذى تبلغ التكلفة الإجمالية له 3 مليارات جنيه، يؤكد حرص منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة على تقديم المزيد من الخدمات الصحية المميزة لخدمة قاطنى إقليم القناة بشكل عام وأبناء السويس بشكل خاص. وأوضحت أن مجمع السويس الطبى من المقرر أن تبلغ الطاقة الاستيعابية له 427 سريرًا، ويضم أقسام (باطنة، أطفال، أمراض نساء وتوليد، مبتسرين، نفسية وعصبية، طب الأورام، أوعية دموية، أمراض جلدية، أنف وأذن وحنجرة، تغذية، جهاز هضمى وكبد، صحة المرأة، جراحة أورام، أورام أطفال، أمراض الدم، روماتيزم وتأهيل، أمراض قلب وصدر، رعايات مركزة، علاج كيماوى)، بالإضافة إلى وحدة للحروق وأخرى للمناظير ووحدة للعلاج الطبيعى، إلى جانب أنه سيضم قسمًا للأشعة وقسم الجراحات (عامة- عظام- مسالك- عظام الأطفال- الفم والأسنان- تجميل- وجه وفكين- أوعية دموية- عمود فقرى- مخ وأعصاب).

وتابعت أن مجمع السويس الطبى يشمل 3 مراكز طبية تخصصية، هى مركز لأمراض الكُلى والمسالك البولية يحتوى على 40 ماكينة للغسيل الكلوى وجهاز لتفتيت الحصوات، وكذلك مركز لطب وجراحة العيون الذى سيضم 18 عيادة وغرفتين للعمليات، بالإضافة إلى مركز لعلاج أمراض القلب الذى يضم 5 عيادات تخصصية.