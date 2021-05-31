شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تنظم رحلة سفارى لمدونين من كرواتيا وصربيا فى شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

17 مدونا سياحيا من كرواتيا وصربيا من أشهر المدونين السياحيين المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعى العالمية، واصلوا برنامجهم السياحى بمدينة شرم الشيخ، لليوم الثالث على التوالى، بعد زيارتهم لميدان «سوهو سكوير» ومتحف الآثار بهدف تنشيط السياحة، وخلق أسواق سياحية جديدة.

ويأتى ذلك بالتعاون مع سفارة مصر فى العاصمة الكرواتية زغرب، ما يعتبر ترويجا كبيرا لهذه المدينة السياحية على نطاق واسع من دول العالم ومتابعى هؤلاء المدونين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعى.

وقام الوفد برحلة سفارى باستخدام الدراجات النارية فى عمق صحراء وجبال مدينة شرم الشيخ، كما قاموا بزيارة لميدان السلام والتقطوا الصور التذكارية بجانب أيقونة السلام التى تعد رمزا للمدينة، وزاروا السوق التجارية القديمة، والتقطوا عدداً من الصور بجانب مسجد الصحابة، وأعرب العديد منهم عن سعادتهم بالمناظر الخلابة والطقس الممتع والأمن والأمان الذى تنعم به المدينة حتى فى أعماق الصحراء، بالإضافة لحسن حفاوة الاستقبال، ووجهوا شكرهم للأجهزة التنفيذية على هذه الزيارة الممتعة والتى سينقلونها كما عاشوها إلى كل متابعيهم حول العالم.

إلى ذلك، جذب المعرض الأول للفنان التشكيلى محمد عبلة والذى أقيم بجاليرى اوستراكا للفنون بالممشى السياحى بمدينة الغردقة العديد من المصريين والسائحين الأجانب من نزلاء الفنادق والقرى السياحية بمنطقة الممشى السياحى بالغردقة، حيث تنوعت الأعمال الفنية والمجسمات والمنحوتات ما بين تصوير ورسم وأعمال نحت من الحديد، حيث أطلق «عبلة» على معرضه «تفاؤل».

وقال «عبلة» لـ«المصرى اليوم»: «تضم الأعمال الفنية للمعرض لوحات للنباتات والورود والزرع ومجسما للديك الذى هو رمز الصباح والإشراق، وهى محاولة لبث روح التفاؤل بين الناس، خاصة فى ظل الظروف الحالية التى يمر بها العالم من فيروس كورونا».

وقام عبلة بشرح تفاصيل المعروضات للزائرين، وحرص عدد من السائحين على التقاط الصور التذكارية مع الفنان محمد عبلة، وشارك فى افتتاح المعرض القنصل الروسى بالغردقة.

وأكد محمد حميدة، مؤسس جاليرى اوستراكا للفنون بالغردقة، أن هذا المعرض يأتى ضمن سلسلة من المعارض القادمة التى تنظمها اوستراكا للفنون لنقل الحركة التشكيلية من تمركزها بالقاهرة والخروج بها إلى مدينة الغردقة السياحية التى يتعرف فيها الزوار الأجانب بعظماء الفن التشكيلى المصرى والعربى والعالمى.