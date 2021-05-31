شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: «الصندوق الدوار» مول مشروعات قيمتها 7.2 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن الصندوق الدوار للتنمية الاقتصادية وترشيد الطاقة للمشروعات بالمحافظة، موَّل 661 مشروعًا بقيمة تصل لـ7.2 مليون جنيه، حتى أوائل الشهر الجارى.

وأضاف «شوشة» فى بيان، أمس، أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام الدولة بدعم الأنشطة الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة وزيادة دخل الأسر الفقيرة ومحدودى الدخل، وتوفير فرص عمل للشباب لحل مشكلة البطالة.

وأوضح أن هناك تيسيرات مقدمة من الصندوق لتمويل مشروعات المواطنين فى مختلف المجالات، إذ يتم صرف القروض اللازمة حسب طبيعة ونوعية المشروع- بدون فوائد- ونظير رسوم إدارية لا تتعدى 4%، ويتم السداد على أقساط لمدة 36 شهرًا، كما يتم الاهتمام بمشروعات «البيت المنتج» لما لها من تأثير على توفير فرص العمل وزيادة دخل الأسرة وتشجيع الإنتاج، فضلًا عن كونها تضم العديد من المشروعات المنتجة، ومن بينها: «تربية الأرانب- تسمين العجول- المناحل- المزارع السمكية- الخياطة- أشغال الإبرة والتطريز- المخبوزات والمأكولات المنزلية- المناحل والمزارع السمكية الصغيرة على مياه الآبار، وغيرها».

وقال أسامة الشريف، مدير عام الإدارة العامة للإنتاج والشؤون الاقتصادية فى ديوان عام المحافظة، إنه تمت الموافقة على تمويل 661 مشروعًا فى مختلف المجالات على مستوى مراكز ومدن المحافظة بتكلفة تبلغ 7 ملايين و222 ألف جنيه، وتم التنفيذ والصرف الفعلى لـ373 مشروعًا بتكلفة 3 ملايين و863 ألفًا و400 جنيه، فى مجالات المشروعات الزراعية وتربية الأغنام ومشروعات البيت المنتج: «163 مشروعًا زراعيًا بتكلفة مليون و948 ألف جنيه.

ولفت إلى أن المستندات المطلوبة للحصول على تمويل من الصندوق الدوار هى طلب الحصول على القرض مرفقة به دراسة جدوى للمشروع، صورة بطاقة الرقم القومى للمقترض والضامن، إقرار من جهة عمل الضامن بقبول خصم قيمة القسط الشهرى طوال مدة السداد، إقرار بعدم صرف أى قروض أخرى من أى جهة لذات الغرض، إفادة من البنك الزراعى المصرى بالعريش بعدم وجود مديونية لنفس المشروع، وإقرار بالالتزام بإقامة المشروع خلال شهر من تسلم مبلغ القرض مسجلًا فى الشهر العقارى، وبالنسبة للمشروعات الزراعية تضاف حجة عرفية أو عقد بصحة تعاقد أو عقد مسجل بالأرض التى سيقام عليها المشروع.