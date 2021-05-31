شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» و«الرياضة» تضعان اللمسات النهائية لإقامة «Iron Man» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، صباح أمس، التجهيزات والاستعدادات الخاصة ببطولة Iron Man العالمية، والمقررة إقامتها خلال الفترة من 9 إلى 19 نوفمبر المقبل، بمدينة الغردقة.

واستمع الوزيران إلى عرض تفصيلى للبطولة المقررة إقامتها والمشاركين والاستعدادات لاستضافة الحدث العالمى على أرض مصر.

وأعرب «الوزير» عن ترحيبه باستضافة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، فى مقر وزارة النقل، للإعلان عن هذه الفعالية الدولية الكبيرة، التى ستُنفذ على طرق البحر الأحمر وليس الطريق الدائرى حول الغردقة فقط، مشيرًا إلى أن كل الطرق التى ستُقام عليها البطولة وكل الطرق والمرافق الأخرى بالبحر الأحمر والغردقة ستكون جاهزة قبل البطولة بشهر أو شهرين.

وأضاف أن وزارة النقل- لديها منشآت رياضية، مثل أندية السكة الحديد، تُقام عليه بطولات تنفذها وزارة الشباب والرياضة، ونادى مدينة نصر الذى يشمل منشآت رياضية مثل الصالة المغطاة التى أُقيمت عليها البطولة الإفريقية للجمباز- فى خدمة كل الوزارات والفعاليات التى تستضيفها مصر. وقال صبحى إن مصر تعمل على استغلال المدن الساحلية فى تنشيط السياحة الرياضية والسياحة الدولية فى مصر، موضحًا أن البطولة تضم 3 منافسات، وهى السباحة والجرى والدراجات.