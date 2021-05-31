شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة غدًا.. والسبت المقبل فى الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ طلاب الصف الثالث الإعدادى فى القاهرة، غدًا، أداء امتحانات الشهادة الإعدادية، فيما يبدأ طلاب الجيزة الاختبارات، 5 يونيو الجارى، وسط إجراءات احترازية مشددة.

واعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جدول امتحان الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسى الثانى، حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من 1 إلى 7 يونيو الجارى.

وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات مع القيام بتعقيم وتطهير المدارس يومياً، وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات وإلزام الجميع بارتداء الكمامات الواقية، واتباع التعليمات الصادرة بالتباعد والحد من التكدس والتزاحم تنفيذًا لخطة الدولة فى مواجهة فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.

وقال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن الطلبة سيؤدون امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، غدا، والدراسات الاجتماعية، 2 يوينو، والهندسة، 3 يونيو، واللغة الأجنبية، 5 يونيو، والجبر والإحصاء، 6 يونيو، وتختتم الامتحانات 7 يونيو بمادة العلوم.

كما اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جدول امتحان شهادة إتمام الصف الثالث الإعدادى «عام ولغات» للفصل الدراسى الثانى، وستبدأ الامتحانات خلال الفترة من 5 إلى 10 يونيو 2021.

ويؤدى الطلبة امتحان اللغة العربية والخط، 5 يونيو، واللغة الأجنبية، 6 يونيو، والعلوم، 7 يونيو، والجبر والإحصاء، 8 يونيو، والهندسة، 9 يونيو، وتختم الامتحانات يوم الخميس 10 يونيو بمادة الدارسات الاجتماعية.

وشدد مجدى الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات بمدارس تعليم الجيزة والالتزام بارتداء الكمامة للجميع واتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقاً لخطة الدولة والمحافظة فى مواجهة فيروس كورونا.

وفى سياق متصل، أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إقرارًا لطلاب الثانوية العامة، عبر موقعها الرسمى بتحديد اللغة التى يرغب فى أداء امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بها هذا العام.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء جاء استجابة لنداء طلاب الثانوية العامة بمدارس اللغات والتى تطالب بالسماح لهم بأداء امتحان الجيولوجيا باللغة العربية وليس باللغة الأجنبية المطبقة فى مدارسهم نظرا لتدريس هذه المادة لهم طوال العام باللغة العربية.

وشددت الوزارة على توقيع طلاب الثانوية العامة على الإقرار الرسمى برقمه القومى وولى أمره برقمه القومى. وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذا الإقرار يعد وثيقة رسمية تثبت ضرورة التزام الطالب بأداء امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية باللغة التى حددها الطالب.

وأعلنت الوزارة جداول المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة على القناة التعليمية «مدرستنا 2»، للأسبوع الثانى فى الفترة من 30 مايو حتى 5 يونيو 2021.

وفى المحافظات، أنهت مديريات التربية والتعليم، أمس، استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية، من خلال عقد اجتماعات للتنسيق مع الإدارات المختلفة. ففى الأقصر، عقد الدكتور محمد السيد، وكيل الوزارة، اجتماعًا مع رؤساء ومراقبى لجان سير امتحانات الشهادة الإعدادية، تناول الاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية، والمقرر عقدها غدا.

وفى شمال سيناء، يؤدى 8801 طالب امتحانات الصف الثالث الإعدادى فى 85 لجنة على مستوى المحافظة، 5 يونيو، وشدد حمزة رضوان، وكيل الوزارة، على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير اليومى للجان الامتحان وتوفير الكمامات والمطهرات داخل اللجان والكشف الحرارى على الطلاب. وفى القليوبية، تابع الدكتور ياسر محمود، وكيل الوزارة، استعدادات المدارس لبدء امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية، والتى تبدأ غدا، من خلال غرفة عمليات المديرية، والاطمئنان على جاهزية لجان الإدارات التعليمية، وبيان جاهزية المدارس بجميع الإدارات التعليمية.

وفى بنى سويف، راجع المحافظ، الدكتور محمد هانى غنيم، الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية، والتى تنطلق غدًا، إذ يؤدى 51 ألفا و564 طالبا الامتحان من خلال 330 لجنة فرعية موزعة على جميع الإدارات التعليمية.

ووجه باستمرار التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى الإدارات التعليمية بتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان فى هدوء ودون حدوث أى ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أى ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحانات، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية باللجان، وألا يتجاوز عدد الطلاب 14 طالبا بكل لجنة فرعية.