شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 5 معلومات مهمة عن تطعيمات لقاح كورونا فى المنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة عن 5 معلومات مهمة حول تلقي لقاح كورونا في المنازل، مؤكدة أن خدمات الحصول علي اللقاح في المنازل تقدم للذين لا يستطعون النزول من المنازل للحصول علي اللقاح بمراكز التطعيم ولديهم مشاكل حركية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان في منشور دورى أنه يتم استقبال طلبات الحصول علي اللقاح في المنازل على الخط الساخن 15335، مؤكدة أنه لابد من التسجيل للحصول على اللقاح عبر موقع حجز لقاح كورونا.

واشترطت وزارة الصحة أن يكون التطعيم في المنازل بعد وصول رسالة نصية عبر الهاتف المحمول بموعد الحصول على اللقاح بأحد المراكز التي خصصتها وزارة الصحة، مضيفة أن التطعيم في المنازل يكون من خلال فرق طبية معتمدة، لافتة إلى أنه يتم توفير 2 سيارة إسعاف مجهزة بكل محافظة لنقل الفرق الطبية إلى منازل المواطنين الغير قادرين على الحركة.