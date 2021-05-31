شكرا لقرائتكم خبر عن «الحيوانات مبيعملوش كده».. منى زكي توجه رسالة بشأن «الاغتصاب الزوجي» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبدت الفنانة منى زكي إعجابها بتسليط الضوء على قضية الاغتصاب الزوجي في أحداث مسلسل «لعبة نيوتن».

وقالت في لقائها مع برنامج «الحكاية»، مساء الأحد: «مبسوطة إن المسلسل تناول قضية الاغتصاب الزوجي».

وأضافت: «مش من حق الزوج إنه يعتدي على مراته، لا دين ولا قانون ولا أي حاجة بتقول كده».

تابعت: «البنت لازم يبقى عندها ثقة في نفسها، جسمها ملكها حقيقي، حتى لو اتجوزت».

وأوضحت: «الزواج مش معناه إن ده مش جسمها، ومش معناه إنها مبتمتلكش نفسها، لأ هي بتمتلك نفسها لغاية ما ربنا ياخدها».

وشددت بالقول: «مليون في المية مينفعش الراجل يعتدي على مراته، ده توافق، ولازم يبقى فيه مشاعر وحوار».

وحتمت قائلة: «إحنا مش حيوانات، حتى الحيوانات مبيعملوش كده».

وأثار مشهد «الاغتصاب الزوجي» في أحداث مسلسل «لعبة نيوتن» جدلا كبير حول العلاقات الزوجية.

ودخل رجال دين على خط الأزمة، وكان أبرزهم الشيخ عبدالله رشدي، الذي شدد على «حرمانية امتناع الزوجة عن فراش زوجها إلا بعذر شرعي».