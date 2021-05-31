شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: ارتفاع توريدات بنجر السكر من المزارعين لمليون و910 آلاف طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شركات إنتاج السكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية استلام محصول بنجر السكر من المزارعين بجداول منظمة لإنتاج السكر المحلى وتوفيره للمواطنين طوال الوقت، حيث نجحت الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحى فى تحقيق اكتفاء ذاتى من السكر المحلى يصل لـ90% بعدما كانت تشهد الأسوق أزمة كبية فى السكر المحلى منذ 4 سنوات.

ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الاستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائى لهذه السلع وتقليل الاستيراد من الخارج توفيرا للعملة الصعبة، حيث شهد مصنع شركة الدلتا للسكر إحدى شركات وزارة التموين عمليات تطوير وتحديث لخطوط الإنتاج ورفع كفاءة طاقة التشغيل.

ووجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، شركات بنجر السكر باستمرار وتيسير استلام محصول البنجر من المزارعين حتى نهاية الموسم وسداد مستحقاتهم أول بأول، وانتظام إنتاج السكر المحلى وتوفيره للمواطنين.

كما وجه الوزير بتعزيز المخزون داخل مخازن الشركات التابعة، حيث يوجد مخزون من السكر يكفى احتياجات المواطنين مده تقرب من 7 أشهر بعد تطوير مصانع شركة الدلتا للسكر إحدى شركات وزارة التموين التى تنتج السكر المحلى من البنجر وتحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة طاقة تشغيل خطوط الإنتاج

وتستمر شركة الدلتا للسكر إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية فى استلام محصول بنجر السكر من المزارعين وإنتاج السكر المحلى وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتقديم العديد من الحوافز لمزارعى البنجر، منها إعفاء مزارعى العروة المبكرة من ثمن التقاوى بشرط التوريد فى الوقت المحدد، كما تتضمن الحوافز دعم خدمة الأرض "الحرث".

فيما أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعض المنتدب لشركة الدلتا للسكر إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مصنع الشركة بمحافظة كفر الشيخ يواصل حاليا استلام محصول البنجر من المزارعين لإنتاج السكر المحلى من البنجر وتم استلام ما يقرب من مليون و910 ألف طن بنجر وإنتاج ما يقرب من 262 الف سكر أبيض سائب وكذلك انتاج كميات كبيرة من المولاس وأيضا انتاج "لب البنجر" الذى يستخدم فى صناعة الأعلاف ويتم تصدير كميات كبيرة منه للخارج بالعملة الصعبة،، لافتا إلى أن شركة الدلتا للسكر إحدى الشركات القومية فى صناعة السكر من البنجر وإنها تساهم فى منظومة التطوير من خلال التقنيات الحديثة فى زراعة البنجر وذلك فى إطار خطة الدولة لتطوير المصانع التابعة للحكومة والخاصة بالسلع الغذائية الاستراتيجية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحت إشراف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية .

وأوضح "أبو اليزيد" أنه من المستهدف إنتاج كميات من السكر السائب الأبيض هذا الموسم من خلال مصنع الشركة تقدر بـ 320 ألف طن ،كما انه من المستهدف أيضا انتاج ما يقرب من 130 ألف طن مولاس وكذلك انتاج 140 ألف طن " لب بنجر " لاستخدامه فى صناعة الأعلاف، وذلك نتيجة تطوير خطوط الإنتاج و رفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف طن بنجر إلى 21 ألف طن بنجر يوميا، مما ساهم فى زيادة معدلات إنتاج السكر المحلى من البنجر وكذلك زيادة معدلات إنتاج المولاس .