شكرا لقرائتكم خبر عن «تبدو لي بوضوح مثل القلب».. رائد فضاء فرنسي يقدم لأمه هدية مصرية في عيد ميلادها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في عيد ميلاد أمه، أهدى رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيه صورة التقطها من الفضاء لمدينة الفيوم، حيث ظهرت بلونها الاخضر وسط الرمال على هيئة قلب.

وكتب رائد الفضاء الفرنسي عبر حسابه على موقع «تويتر»: «معالم واحة الفيوم تبدو لي بوضوح مثل القلب الذي أقدمه لأمي. عيد ميلاد سعيد لجميع الأمهات».

وتقع مدينة الفيوم في صحراء مصر الغربية، وتحدها من الشمال محافظة الجيزة ومن الشرق محافظة بني سويف، وتعد واحة خضراء وسط رمال الصحراء.

وهذه ليست المرة الأولى التي يبدي فيها رائد الفضاء الفرنسي إعجابه بمدينة الفيوم، وسبق له نشر صورة فضائية للمدينة عام 2016.

وكتب توماس بيسكيه معلقا على الصورة: «طرت على دلتا النيل، من السهل جدا تحديدها ليلا ونهارا».