شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة شاب مصري يعمل في ليبيا تناشد المسؤولين إعادته وعلاجه في القاهرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت أسرة شاب تعرض للاعتداء على يد مسلحين في ليبيا بإعادته إلى أرض الوطن للعلاج، بعد أن طلب المستشفى نقله للعلاج في مصر، وارتفاع تكاليف الانتقال التي تصل لنحو 3 آلاف دينار.

كان الشاب محمد حسين عبدالتواب، ابن قرية منشأة ربيع التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، تعرض لسطو من قبل مسلحين في ليبيا، وقاموا بالتعدي عليه داخل مسكنه بعد عودته من العمل، وفقا لوالده.

وهاجم 4 مسلحين الشاب المصري، وتناوبوا على طعنه في البطن بخنجر حتى سقط أرضًا فاقدًا الوعي وغارقًا في دمائه، وسرقوا منه مبلغ 5 آلاف دينار، قيمة مدخراته من العمل، وهاتفه المحمول.

وقال حسين عبدالتواب، والد الشاب المعتدى عليه، إن لديه 3 أبناء ومحمد أوسطهم، وسافر إلى ليبيا منذ عامين وشهر للبحث عن لقمة العيش، لتوفير عيشة كريمة لأسرته وزوجته وابنه البالغ عام ونصف العام.

وأوضح الرجل لـ«المصري اليوم» أن ابنه يعانى من قطع في المصران، وأن المستشفى الليبي طلب عودته إلى مصر لتلقي العلاج، مشيرا إلى أنه علم بالواقعة من خلال أحد شباب القرية يعمل بالقرب من ابنه في ليبيا.

وأضاف: «ابني في حالة خطرة وصعبة، وهو اللي بيعول الأسرة بالكامل، وأناشد وزيرة الهجرة ووزيرة الصحة ومحافظ الفيوم بالتدخل لإنقاذ حياة ابني، وإعادته إلى مصر بسيارة إسعاف لتلقي العلاج في مصر».

وختم قائلًا: «نقل ابني بسيارة إسعاف من ليبيا إلى الجمرك يتكلف 3 آلاف دينار، ونقوم باستلامه من الجمرك ونقله إلى السلوم بقيمة 8 آلاف جنيه، فأرجو التدخل السريع لإعادة ابني إلى مصر».